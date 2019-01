Un centro sportivo polifunzionale pubblico a Venafro, la richiesta di giovani e meno giovani

REDAZIONE

Venafro, quarto centro della regione e prima cittadina dopo il capoluogo pentro per quanto riguarda la seconda provincia regionale, è sprovvista di un centro sportivo polifunzionale comunale. Una carenza vistosa, sottolineata senza mezzi termini da giovani e meno giovani venafrani ambosessi che praticano sport. <Possibile mai -si chiedono in molti- che nessuno dica e s’impegni a livello istituzionale affinché la città sia finalmente dotata di un attrezzato e moderno centro sportivo polifunzionale pubblico da mettere a disposizione della collettività? Sono tanti a Venafro che praticano sport all’aperto, chi correndo, chi allenandosi per discipline diverse e chi curando fisico e mente, ma lo si fa esclusivamente su marciapiedi e strade pubbliche mentre accanto sfrecciano mezzi su gomma, ossia tra smog e pericoli reali e costanti. Non è certo il massimo per chi ama fare sport all’aria aperta!>. Vediamo da vicino cosa offre attualmente la città in fatto di strutture sportive comunali. Innanzitutto il “Marchese del Prete”, il campo di calcio che qualcuno si ostina a definire … stadio, esagerando vistosamente. Quindi l’attigua palestra per basket e calcio a cinque, che analogamente esagerando nella definizione viene detto … palazzetto. Dulcis in fundo il bocciodromo all’interno di Villa Maria, i giardini pubblici, purtroppo non il massimo in fatto di efficienza e confort. A tale quadro, e senz’altro come impianto pubblico che merita il gradino più alto del podio in fatto di modernità, accoglienza e frequentazione, la piscina provinciale di Via S. Ormisda. E’ bella, accogliente ed assai frequentata da studenti e sportivi dell’intero hinterland venafrano, pur non disponendo di una strada di accesso accogliente, spaziosa e soprattutto pur denunciando la mancanza di tribune e spazi per il pubblico, costretto ad ammirare dall’esterno le perfomance natatorie all’interno! Dopodiché solo impianti sportivi scolastici, ma nemmeno per tutte le scuole e per ogni età ed i vari indirizzi di studio. Partiamo da primaria ed infanzia. Dispone di palestra l’Istituto Comprensivo “Pilla” di via Colonia Giulia, ma non altrettanto avviene per il “Mons. Testa” di via Machiavelli, dove c’è solo un rettangolo scoperto per ginnastica a corpo libero, corse ed altro dei piccoli, ma esclusivamente col bel tempo. In caso di pioggia o altre avversità atmosferiche, non restano che le aule! Passiamo alle superiori. In Via Maiella c’è un’ampia ed accogliente palestra scolastica, non altrettanto però avviene al classico di Via Del Carmine, dove praticamente non resta che il porticato per fare sport! C’è all’esterno un’ampia area dove un tempo gli studenti umanistici trascorrevano le ore di educazione fisica divertendosi e crescendo bene nel fisico oltre che nella mente, ma oggi è tutto un abbandono, con erbe ovunque e strutture per il basket addirittura a terra, rotte ed inservibili. Dagli impianti scolastici alle strutture sportive private. Ce n’è qualcuna, ma appunto sono private e come tali non sopperiscono alla carenza di impianti sportivi comunali che invece la collettività tanto desidera. Quali soprattutto le richieste in materia di impiantistica sportiva comunale, abbiamo chiesto a giovani e adulti ambosessi che praticano sport a Venafro? <Occorre senz’altro un impianto di atletica leggera -è la precisa richiesta- con corsie e pedane, seguito a ruota da campi da tennis. A Venafro vivono duemila giovani all’incirca ed occorre finalmente adoperarsi per loro. Così come bisogna pensare agli adulti che praticano sport. Urgente cioè un centro sportivo polifunzionale comunale a servizio della collettività. Del resto la città è la quarta del Molise per consistenza demografica e portata economico/imprenditoriale, per cui non si può assolutamente far finta di nulla e non adoperarsi. Chiediamo perciò a quanti sono preposti a livello comunale, provinciale e regionale di adoperarsi al riguardo con pieno impegno ed assoluta tempestività. I venafrani aspettano spazientiti !>.