Un ‘carico di solidarietà’ per i piccoli eroi di Casa Bernadette, ci pensano gli studenti della ‘Brigida’

Consegnati da una delegazione di docenti e referenti dell’Unitalsi i beni raccolti dai ragazzi e donati ai bambini della struttura romana

Materiale scolastico come quaderni e colori, strumenti didattici e giochi. Un ‘carico di solidarietà’ che porta la firma degli studenti della 3^ D dell’Ic ‘Brigida’ di Termoli è stato consegnato ai piccoli ospiti di “Casa Bernadette”, a Roma.

Una delegazione di docenti e referenti Unitalsi, tra cui i presidenti regionale Giuseppe Colucci e della sotto sezione di Termoli, Raffaele Monaco ha fatto visita al centro il 22 febbraio, a conclusione del progetto “Regala un sorriso”, proposto dall’Istituto comprensivo molisano con l’obiettivo di dare vita ad una scuola a trecentosessanta gradi: non solo didattica, ma anche e soprattutto crescita individuale e civica.

Mercoledì l’incontro con i volontari ed i piccoli ospiti di Casa Bernadette, un porto sicuro che si trova all’interno di una struttura concessa all’Unitalsi in comodato d’uso dall’Istituto Don Guanella. Il nome trae origine dalla piccola veggente dei Pirenei, luogo che ispirò la nascita dell’associazione Unitalsi.

Dal 2004 ospita bambini che fruiscono di cure onco-ematologiche dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù”. Famiglie, specie quelle accolte dietro richiesta diretta dell’ospedale, che arrivano da ogni parte del mondo e spesso sono disorientate, non hanno un posto dove dormire e necessitano di una guida.

In totale sono 11 le case di accoglienza che rientrano nel “Progetto dei Piccoli”, dislocate in diversi angoli d’Italia. Tutte con lo stesso obiettivo, nobile: fornire un supporto, un sostegno materiale e psicologico a famiglie in particolare difficoltà, costrette a dividersi momentaneamente dai figli, ricoverati in centri d’eccellenza, lontani centinaia di chilometri dalla propria casa.

Gli alunni della Brigida, con la raccolta di beni, hanno voluto dimostrare la propria vicinanza, tangibile, mostrandosi solidali verso chi è meno fortunato.