“Un cane per amico”, il concorso di cinofilia rivolto alle scuole

REDAZIONE

Si è tenuta questa mattina in Piazza Municipio a Campobasso, la VI edizione di “Un cane per amico”proposta da la FIDASC “Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia”, nell’ambito delle attività formative senza l’abbattimento degli animali. L’iniziativa, rivolta alle scuole primarie e secondarie di Campobasso e Isernia, offre agli studenti un percorso relativo al mondo sportivo della FIDASC con particolare riguardo all’approccio del Cinathlon ed il Paintball. Queste discipline permettono ai ragazzi di apprendere i principi metodologici e didattici adeguati alla base dell’educazione cinofila. Attraverso la ricerca di intesa e fiducia, tra il cane e il conduttore, l’allievo-studente dovrà prendersi cura del proprio animale e saper applicare questa conoscenza al momento opportuno. Principio fondamentale del progetto “Un cane per amico”, quello di insegnare ai piccoli addestratori, come accudire un animale, tenendo sempre presenti i suoi bisogni e le sue esigenze. Amarli, rispettarli e prendersi cura dei quattro zampe permetterà all’allievo di avere cognizione dei suoi doveri, dal cibo all’igiene, all’uso del sacchetto e paletta per lasciare pulito l’ambiente. Comprenderà inoltre quanto possa essere importante stabile una corretta relazione di fiducia e obbedienza con il proprio cane per avere in seguito, una buona performance sportiva insieme. Il concorso, rivolto alle classi che hanno partecipato al progetto, premia gli elaborati, racconto o un disegno o un un lavoro fotografico, frutto delle esperienze maturate durante il Corso di Educazione Cinofila o legate alla propria fantasia, sempre su discipline riferite alle tematiche del corso. Iniziativa proposta in collaborazione con “Il Feudo degli animali” e il Comune di Campobasso.

Premiazioni:

Sezione Racconto

Primo classificato: Classi IA e IB, Istituto Comprensivo D’Ovidio Nina Guerrizio

Secondo classificato: Elisa, Istituto Montini

Terzo classificato: Sara, Istituto Montini

Sezione Disegno

Primo classificato: Ilenia, Istituto Comprensivo D’Ovidio Nina Guerrizio

Secondo classificato: Emanuele, Istituto Iovine

Terzo classificato: Serena

Altro premio Disegno:Alessandro, Istituto Montini

Sezione Fotografia

Primo classificato: Alessandro, Istituto Montini

Secondo classificato: Sveva Istituto Montini

Terzo classificato: Antonio