Un Campobasso opaco viene fermato dal Matese. Secondo 0-0 consecutivo in trasferta per i rossoblù

Poche occasioni da rete e uno 0-0, il secondo consecutivo in trasferta, assolutamente giusto per quanto visto in campo. Il Campobasso prosegue la sua fase interlocutoria, fatta di solidità accompagnata da scarsa produzione offensiva, stoppato da un Matese mai seriamente in difficoltà, arcigno e ben messo in campo. La trasferta di Piedimonte porta in dote un punto prezioso per la classifica, ma non l’auspicato allungo in classifica. La morale del pomeriggio è di facile lettura: il Lupo resta in vetta senza scappare. Il campionato continua a giocarsi su una manciata di punti.

Primo tempo bloccato. Chance dal 1′ per Di Domenicantonio e il molisano doc Mancini, alla sua seconda gara consecutiva. Davanti Cogliati vince il ballottaggio con Rossetti, mentre tra le fila del Matese il tecnico Urbano opta per un undici collaudato e compatto, reduce da 10 risultati utili consecutivi. Il primo tempo del “Ferrante” è abbastanza bloccato, stentano le occasioni. Il Campobasso tiene il pallone costantemente nella metà campo avversaria ma non riesce a rendersi particolarmente pericoloso. La prima iniziativa, forse l’unica degna di nota, al 10′, su transizione rapida orchestrata da Candellori: Esposito va al tiro dal limite alzando troppo sulla traversa. Lo stesso fantasista si ripete al 20′ chiamando al super intervento Palombo: tutto inutile per gioco fermo. Non basta la vivacità portata dagli innesti di Mancini e Di Domenicantonio per scardinare una formazione ben organizzata, tuttavia ben controllata dalla difesa rossoblù nelle ripartenze soltanto abbozzate.

Un’occasione clamorosa per parte. Necessario un cambio di passo, che il Campobasso prova a mettere in atto al 7′ della ripresa: azione tutta in velocità con Di Domenicantonio e Mancini a scambiare, palla a Cogliati che dal cuore dell’area mette clamorosamente alto sulla traversa. E’ la migliore occasione del match. Al 20′ grosso spavento per i Lupi nel primo vero tentativo dei locali dalla distanza: il tiro di Galesio, deviato da Menna, scavalca Raccichini e termina la sua parabola a pochi centimetri dalla porta. Pericolo analogo dall’altra parte, con Vanzan (24′) che scodella al centro un tiro-cross pericolosissimo smanacciato da Palombo con l’aiuto della traversa. Cudini prova allora ad attingere dalla panchina per sbloccare la contesa: dentro Rossetti, Ladu e Vitali ma i ritmi di base, talvolta soporiferi, non cambiano. Ci prova Esposito, il più pericoloso al tiro, Palombo blocca a terra quando scocca il 38′. Occasione clamorosa per il Matese allo scadere: Masotta si presenta tutto solo davanti a Raccichini, la sua conclusione non è ne un tiro nè un passaggio. Lupo graziato. E quantomeno il ko è scongiurato. le.l.

F.C. MATESE (4-4-2): Palombo, Riccio, Setola, Cassese, Barone (94’Di Lullo), Albanese, Ricci (78’Masotta), Masi (89′ Vodopivec), Galesio, Iannetta (78’Langellotti), Felici (62′ Abreu). A disposizione: Kuzmanovic, Riggio, Mariconda, Buonocore. Allenatore: Corrado Urbano

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Martino, Vanzan, Mancini (76’Vitali), Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati (61’Rossetti), Esposito, Di Domenicantonio (76’Ladu). A disposizione: Oliva, Sbardella, Capuozzo, Martinucci, De Biase, Zammarchi. Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

Ammoniti: Galesio, Abreu (M)