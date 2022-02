Un campo da Padel per arricchire l’offerta turistica

A breve i lavori per la realizzazione di un Campo da Padel nel Parco attrezzato di via Luxemburg al Lido di Campoamrino saranno completati.



Il progetto esecutivo dell’opera, approvato con determinazione dirigenziale LL.PP. n. 447 del 28 settembre 2021 e deliberato dalla Giunta comunale il 13 luglio 2021, riguarda la realizzazione di un campo per la pratica dello sport del Padel, per un valore totale 38.000,700 euro, interamente finanziato con somme messe a disposizione dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Contributo ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.



L’amministrazione comunale di Campomarino ha ritenuto opportuno dar vita all’iniziativa per implementare i servizi del parco attrezzato di via Luxemburg con un ulteriore strumento ludico ricreativo che, proprio per la sua posizione, potrà essere di grande utilizzo sia per i residenti che per le migliaia di turisti presenti nel periodo estivo. Un nuovo strumento per tutti coloro, un pubblico sempre più vasto, che sono estimatori di questo sport alquanto popolare negli ultimi anni.



Una scelta quindi che implementa l’offerta non solo sportiva ma anche turistica del territorio e rientra nella più ampia strategia di crescita sociale ed economica che guida sin dall’inizio l’amministrazione Silvestri.