“Un caffé per Giada”, gara di solidarietà per i figli della 36enne vittima del Covid

Si chiama “Un caffè per Giada” ed è l’iniziativa avviata dalla comunità di Guglionesi dopo il decesso della 36enne a causa del Covid. Giada, infatti, era da giorni ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva del Cardarelli di Campobasso dopo che le sue condizioni si erano aggravate a causa del Coronavirus. E adesso, dopo la sua morte, Guglionesi ha deciso di stringersi attorno ai suoi 3 figli ed avviare una raccolta fondi che ha l’obiettivo di aiutare la famiglia con le spese relative al funerale e alla sussistenza dei ragazzi. La solidarietà partita nella tarda mattinata di oggi, 26 agosto, è attiva nella Lavanderia di Emilia e presso Michela attraverso un barattolo di colore bianco come la purezza dell’anima di Giada con la scritta “Un caffè per Giada”. “Ci sono notizie che ti gelano – scrive su Facebook Giuliana Senese – La speranza è sempre viva, anche se sai che la malattia è severa. Oggi Giada, giovane madre di Guglionesi ha lasciato la nostra comunità, ha percorso una strada che la porta dove non c’è più dolore, ma solo Amore. I tre ragazzi e la madre di Giada dovranno preoccuparsi di tutto quello che la circostanza richiede, oltre il dolore. Ognuno di noi, chi può e chi vuole può offrire un caffé presso la lavanderia di Emilia e presso Michela”.