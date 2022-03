Un caffè europeo a Termoli con il giornalista de La Stampa Jacopo Iacoboni

Al centro del primo incontro l’invasione russa dell’Ucraina e la guerra ibrida che Mosca da anni combatte nel cuore dell’Europa

Arriva a Termoli il progetto EURECA – European Republican Cafés, una rete di caffè sparsi in vari paesi dell’Unione, per discutere e rilanciare un’idea diversa di Europa e promuovere insieme la proposta di una futura Repubblica europea.

Al centro del primo incontro del Caffè Europeo termolese: l’invasione russa dell’Ucraina e la guerra ibrida che Mosca da anni combatte nel cuore dell’Europa. Ospite il giornalista de La Stampa Jacopo Iacoboni, che presenta il suo libro inchiesta “Oligarchi, come gli amici di Putin stanno comprando l’Italia” (Ed. Laterza), sulle sfide del Cremlino al Vecchio Continente.

Promosso dalle associazioni Acmos, EuropaNow!, Fondazione Benvenuti in Italia, VoxEurop (Francia), The New Europeans (Belgio) e European Democracy Lab (Germania), nell’ambito del programma “Europe for Citizens – strand Civil society projects”, EURECA mira a offrire spazi di confronto aperto, dove i cittadini che credono nei valori dell’Europa e vogliono approfondire la sua integrazione, possano ritrovarsi.

Il progetto EURECA è ispirato dalle riflessioni del filosofo George Steiner, che indicava nei caffè uno dei luoghi simbolo che uniscono gli europei, “basta disegnare una mappa dei caffè, ed ecco gli indicatori essenziali dell’idea di Europa”.

Giorno dopo giorno, da Berlino a Amsterdam, da Firenze a Bruxelles a Parigi, la rete dei caffè europei inaugurata a Torino il 12 novembre 2021, si allarga per rispondere attivamente ai sentimenti di euroscetticismo e ai sovranismi e per immaginare una nuova Europa fondata sull’uguaglianza dei diritti.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Aut Aut Festival, anche Termoli entra così a far parte del Progetto EURECA con il bar ‘Via Firenze’ dove domenica 13 marzo alle ore 12.00 si terrà l’inaugurazione di questo nuovo percorso e sarà presentato il Progetto.Info: Giorgio Stamatopoulos, 347 4116990.

I posti sono limitati, è quindi consigliato prenotarsi scrivendo a info@europanow.eu.Per partecipare all’evento è richiesto il green pass.