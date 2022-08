Un caccia si è piazzato al largo delle vicine coste abruzzesi: così la flotta russa ha bloccato l’Adriatico

L’incrociatore Varyag ha sbarrato il canale d’Otranto. Non si è fatta attendere la reazione delle navi Nato che si sono schierate nello Ionio: “Un caccia si è piazzato al largo delle coste abruzzesi”. Per la Repubblica non vi sono dubbi: in Adriatico tre settimane fa circa questo era lo scenario. Vere e proprie prove di tensione diplomatica tra Usa, Nato, e Russia. Quest’ultima avrebbe piazzato una flotta al largo dell’Abruzzo per stoppare i movimenti della portaerei americana Truman: “Un caccia è penetrato fino all’Abruzzo” si legge oggi sulla versione on line del quotidiano. Le navi Nato a loro volta si sono piazzate nello Ionio: di fatto la distanza tra le due flotte in molti casi è stata più che ravvicinata. Pericolosamente ravvicinata. Di “sfida segreta, a tratti temeraria” parla la Repubblica nel cui articolo si legge in più passaggi di quanto accaduto al largo dell’Abruzzo, a pochi passi dalla nostra regione.

L’incrociatore “Varyag” è il gemello del “Moskva” affondato dagli ucraini il 14 aprile: è una delle navi più potenti della flotta di Putin, con sedici missili a lungo raggio P-1000 Vulcan progettati per distruggere le portaerei americane.

Foto: La Repubblica