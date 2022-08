Un brindisi all’Estate partecipando a “De Gusto” a Vastogirardi

Manifestazione Culturale Enogastronomica

L’Associazione Culturale Enogastronomica “De Gusto” organizza, in data 14 Agosto 2022, la XIII edizione della Manifestazione Culturale Enogastronomica “De Gusto”, evento che consiste nella degustazione di vini molisani in abbinamento a prodotti tipici e pietanze tradizionali della cucina vastese e molisana.

La manifestazione si svolge seguendo un “itinerario del gusto” lungo i vicoli e le piazze del centro storico di Vastogirardi, in un sorprendente viaggio tra i sapori e i saperi del Molise. Il percorso avrà inizio in Piazza Vittorio Emanuele II, ove è prevista la consegna dei calici per la degustazione dei vini e la brochure informativa, con una dettagliata mappa dell’itinerario, proseguirà lungo alcuni vicoli del borgo antico di Vastogirardi e si concluderà in Piazza Giusto Girardi, all’interno del Castello Medievale, che ospiterà il concerto della band “The New Tones Trio”.

La manifestazione inizierà alle ore 20.00, tuttavia si possono acquistare i biglietti di degustazione in prevendita, a partire dalle ore 17.00 in Piazza Vittorio Emanuele II.

Nelle diverse piazzette, allestite perlopiù nei pressi di antichi palazzi nobiliari del centro storico, i partecipanti potranno degustare vini di ottima qualità proposti da alcune delle principali cantine vinicole molisane: “Campi Valerio” di Monteroduni, “Catabbo” di San Martino in Pensilis, “Di Majo Norante” di Campomarino, “Cantine D’Uva” di Larino, “Cantine Salvatore” di Ururi, “La Cantina di Remo” di Ferrazzano. Lungo il percorso è prevista anche la degustazione della tradizionale “Gentiana”, prodotta dall’Azienda “Passarè Antico Molise” di Agnone. In abbinamento ai vini saranno proposti prodotti tipici e pietanze tradizionali della cucina vastese.

La manifestazione si svolge in collaborazione con l’A.I.S. (Associazione Italiana Sommeliers) e con il patrocinio istituzionale del Comune di Vastogirardi.

Inoltre, lungo il percorso sarà allestita una mostra curata da “Identità Molisana”.

“L’Associazione Culturale Enogastronomica “De Gusto” promuove la cultura culinaria molisana nelle sue diverse forme ed espressioni, nella consapevolezza che il recupero e la valorizzazione dei “saperi” e dei “sapori”, legati alle tradizioni enogastronomiche locali, possano incoraggiare lo sviluppo turistico del territorio, aumentandone l’attrattività.

L’Associazione intende organizzare manifestazioni culinarie a tema, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, mostre tematiche, corsi specifici e scambi culturali con enti e associazioni del settore e ogni altra iniziativa utile alla promozione della cultura alimentare ed enologica molisana”.

Nel corso degli anni la Manifestazione “De Gusto” è cresciuta notevolmente; centinaia di turisti e visitatori, provenienti anche da fuori Regione, affollano il centro storico di Vastogirardi, attratti dalle sue numerose risorse storiche, culturali e architettoniche e dalla possibilità di degustare l’eccellenza della tradizione enogastronomica molisana.