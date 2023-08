Un bolide illumina i cieli tra Molise e Campania e poi si disgrega

A documentare il fenomeno di ieri sera la Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera: i resti, trasportati anche dal vento, potrebbero essere caduti nell’area ad ovest del lago di Occhito

Alle 22:21 di ieri, sabato 5 agosto, una meteora brillante ha squarciato l’oscurità dei cieli di Molise e Campania. Come si legge sul sito Intenet della Prisma (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera), il corpo celeste «è comparso ad una altezza di circa 77 km al confine tra le regioni Campania e Molise, tra i paesi di Sepino e Sassinoro, il meteoroide, con una velocità di poco superiore a 13.5 km/s, ha percorso in circa 5.2 secondi quasi 63 km in direzione Nord-Est con una inclinazione di circa 60 gradi sull’orizzonte, per estinguersi alla quota stimata di 22.5 km, a Ovest del Lago di Occhito, dopo aver subito due importanti frammentazioni ad una quota rispettivamente di 34 e 26 chilometri. A seguito della prima esplosione la magnitudine assoluta ha raggiunto il valore di magnitudine pari a -12.5 (per intenderci, quanto la Luna Piena).

La massa originaria, compresa tra i 30 e i 70 chilogrammi (corrispondenti a una dimensione dell’ordine di 25-35 cm nel caso di una densità tipica degli oggetti cosmici) si è consumata in gran parte. Stimiamo che vi sia un residuo di massa compresa tra 250 e 1400 grammi (a seconda del modello dinamico utilizzato per interpretare i dati) che dovrebbe essere caduto nella regione a ovest del Lago di Occhito, nel territorio montagnoso-collinare in corrispondenza dei comuni di Sant’Elia a Pianisi e Macchia Valfortore, in provincia di Campobasso. I venti potrebbero tuttavia aver spostato ulteriormente i frammenti allargando l’areale di caduta».