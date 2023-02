Un ‘bolide’ ha attraversato i cieli del Molise, tante le segnalazioni

Una scia bluastra ha ‘acceso’ per una frazione di secondo il cielo sopra Campobasso. E’ quanto segnalato nella serata di oggi, 14 febbraio, intorno alle 19, orario in cui è stata avvistata una grande palla infuocata attraversare il cielo el capoluogo di regione, così come delle zone limitrofe.

Dovrebbe trattarsi – secondo i testimoni – di un grosso frammento di roccia proveniente dallo spazio che, attraversando l’atmosfera, ha preso fuoco.

La scia bluastra-verdastra del bolide ha solcato il cielo della provincia, con una decina di segnalazioni sui social arrivate da diversi lettori che hanno assistito all’eccezionale evento.

Il bolide avrebbe solcato gran parte dei cieli italiani del mezzogiorno italiano, segnalazioni infatti ci sono state anche nel Lazio.

Un bolide non è altro che un frammento (o più frammenti) di un oggetto di origine antropica o blocchi di materiale roccioso. Immaginatelo come una meteora, ma più luminoso.

Il colore che vediamo in cielo è dato dalla composizione chimica dell’oggetto in questione. In base al materiale roccioso di cui è composto, possiamo definire il bolide come una meteora con una luminosità molto elevata. Questo termine – si legge attraverso ricerche su internet – non è propriamente scientifico, poiché gli astronomi non sono soliti catalogare le meteore in base alla loro luminosità.