Un bolide attraversa i cieli del sud Italia: le immagini video da Petacciato e Isernia

Era lo scorso 5 ottobre quando poco prima delle 20 nei cieli del sud Italia è stato avvistato un bolide luminoso. Segnalazioni sono giunte anche dal Molise. La durata dell’avvistamento è stata di circa 6 secondi e dai dati preliminari elaborati il bolide si è reso visibile a circa 80 km di quota e si è estinto a 30 km d’altezza. La velocità d’ingresso in atmosfera risulta di circa 13 km/s, mentre nel momento dell’estinzione viaggiava ancora a quasi 7 km/s: la quota e la velocità elevata nel momento dello “spegnimento” della fase di bolide indicano che il meteoroide non è sopravvissuto alla caduta in atmosfera e che si è completamente consumato.

Un bolide non è altro che un frammento (o più frammenti) di un oggetto di origine antropica o blocchi di materiale roccioso. Il colore che vediamo in cielo è dato dalla composizione chimica dell’oggetto in questione. Le webcam di turismometeo.it hanno ripreso proprio l’esatto momento in cui il Bolide ha solcato il cielo a Petacciato e Isernia, in direzione nord-ovest.