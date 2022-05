Un bagno nei colori con le festività in onore di San Pardo a Larino

Ripercorriamo i preparativi in vista della tre giorni in programma dal 25 al 27 maggio grazie agli scatti del fotografo Saverio Zarrelli

Ad inaugurare il ritorno alle tradizioni, alle manifestazioni in cui una regione come il Molise si riconosce, ci ha pensato la Carrese di San Martino in Pensilis, un vero e proprio successo. Poi è stata la volta di Ururi, anche qui i molisani hanno dimostrato tutto il loro attaccamento alle tradizioni.

Tra il 25 e il 27 maggio, invece, sarà la volta di Larino. Il centro frentano, dopo due anni di stop causa pandemia, torna a celebrare il patrono San Pardo con un evento unico caratterizzato dalla sfilata di carri decorati con coloratissimi fiori di carta disegnati e trainati da mucche e buoi.

Durante i tre giorni viene realizzato un omaggio alla traslazione del corpo del santo patrono con una processione che parte dalla bella cattedrale quattrocentesca e raggiunge il cimitero, dove durante tutto l’anno è custodita la statua di San Primiano.

Ripercorriamo i preparativi in queste meravigliose immagini di Saverio Zarrelli.