Un bacio sotto il cielo stellato di Campobasso per rivivere la storia d’amore di Fonzo e Delicata

Anche quest’anno, sarà possibile festeggiare San Valentino grazie a ‘Campobasso in Love’, l’evento promosso e organizzato dall’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane. Il momento più emozionante è previsto alle 19, in Piazza Gabriele Pepe, con il ‘Flashmob’ del bacio di tutti gli innamorati che vorranno partecipare.

Per farlo occorrerà prenotarsi (a causa delle restrizioni anti Covid) inviando un sms o un messaggio WhatsApp al 347.53.68695.Nel corso della serata sarà raccontata la storia d’amore tra i due giovani amanti di Campobasso e a seguire uno spettacolo di animazione.

Il percorso che porta al bacio di lunedì prevede anche un annullo filatelico, un gioco di orientamento nel borgo antico della città e i due concorsi che caratterizzano l’evento: il ‘Selfiecontest’ e le ‘Vetrine in Love’.

Per partecipare al primo sarà sufficiente inviare una foto che abbia come tema l’amore. In palio per i vincitori un servizio fotografico in abiti rinascimentali oppure un pacchetto benessere.

I commercianti che vorranno allestire le vetrine dei loro negozi ispirandosi all’amore dovranno mantenerle fino al giorno di San Valentino. I regolamenti sono consultabili sulla pagina facebook dell’Associazione pro Crociati e Trinitari che ringrazia i partner pubblici e privati che anche quest’anno hanno contribuito e sostenuto Campobasso in Love.