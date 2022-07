Un autocarro va a fuoco, rallentamenti sulla Tangenziale di Campobasso

Alle 17 circa di oggi, giovedì 21 luglio, un autocarro ha preso fuoco, per cause ancora da accertare, sulla Statale 711-Tangenziale Ovest di Campobasso. La strada è rimasta chiusa al traffico per diversi minuti dal Km 0 al Km 0+1600.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, la Polizia di Stato di Campobasso e il personale Anas per regolare la circolazione che ha subito notevoli rallentamenti per consentire al personale autorizzato di completare gli interventi del caso.