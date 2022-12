Un augurio natalizio speciale con i piccoli orchestrali dell’Istituto “Igino Petrone”

Protagonisti di un augurio natalizio speciale saranno i piccoli orchestrali dell’Istituto “Igino Petrone”, che regaleranno un momento magico alle proprie famiglie e ai propri insegnanti in occasione del “Concerto di Natale” giovedì 22 dicembre 2022, alle ore 18:00, presso l’Auditorium della sede centrale di via Alfieri.

I suonatori, egregiamente diretti dai quattro docenti di strumento musicale, Natalia De Simone, Nicola D’Imperio, Fabrizia Manocchio e Fabio Nugnes, si esibiranno con un impegno e una serietà degni di un vero palcoscenico. Appena eseguiranno i brani che richiameranno l’atmosfera natalizia, le prime note riempiranno la sala e ci si accorgerà del potere eccezionale della musica, capace di unire una folla di persone in un’unica emozione, di aprire il loro cuore e di farlo battere all’unisono. La musica, infatti, sarà capace di avvolgere e di abbracciare genitori e docenti per unirli ancor di più nella loro collaborazione educativa.

Tutti i professionisti della Scuola sono concordi nell’affermare che lo studio della musica ha un’ottima valenza formativa. I musicisti, infatti, acquisiscono creatività, concentrazione, autostima, pensiero analitico e divergente, empatia. Il Dirigente Scolastico, Giuseppe Natilli, crede fermamente in una scuola in cui si debba garantire la possibilità di intraprendere lo studio della musica, anche a partire dalla Scuola dell’Infanzia e fino allo specifico indirizzo musicale nella Scuola secondaria, poiché questa è anche in grado di far provare e di far riconoscere le emozioni. Una didattica, per essere efficace e autentica, deve includere la dimensione emozionale nei suoi processi, in questo modo l’Istituto Petrone ribadisce il suo impegno nel portare avanti una scuola aperta a nuove prospettive formative.