Un arresto, 2 patenti ritirate e droga sequestrata: in azione i carabinieri di Larino

Un arresto, due patenti ritirate e droga sequestrata è il bilancio dell’ennesimo controllo dei Carabinieri nell’area del Basso Molise. E’ stato rintracciato ed arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Larino l’ultimo componente della banda che agiva nell’area di Lanciano, che aveva compiuto scorribande in trasferta in Abruzzo, in supermercati e in numerosi esercizi commerciali. Le indagini, dirette dalla Procura di Lanciano, erano state portate avanti dalla locale Compagnia lancianese anche con il supporto dei militari della Stazione di Bonefro. E proprio i Carabinieri della Stazione bonefrana hanno rintracciato il cinquantasettenne , un soggetto già noto alle forze dell’ordine.

Serrati i controlli dei militari dal momento dell’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare che aveva visto il coinvolgimento anche di altri due componenti di una banda, tra i quali una donna.

La fuga si è conclusa allorquando i militari hanno controllato i luoghi più frequentati dall’uomo il quale da tempo non viveva più nel tranquillo paese molisano. Numerose le pattuglie che hanno collaborato alla rintraccio dell’uomo, attraverso un sistema di controlli sui punti nevralgici nel Basso Molise.

Oltre un centinaio le vetture controllate, con perquisizioni e sanzioni al codice dalla strada nei confronti di automobilisti indisciplinati, uno dei quali trovato in possesso di cocaina, sequestrata dai militari che hanno immediatamente ritirato la patente di guida e sanzionato il contravventore.

Nei guai anche un neopatentato, sorpreso alla guida di un’auto con rapporto tra peso e potenza superiore ai 55 kw; anche per lui è scattato l’immediato ritiro della patente di guida ed una multa salatissima.