Un anno senza il maestro Fratianni, il ricordo

Da un anno il maestro ha lasciato un incolmabile vuoto in città

GENNARO VENTRESCA

Da tempo, ormai, invecchiando, ho smesso di ricordare -se non nel cuore- personaggi che se ne vanno. Ognuno ha portato con sé un momento della mia vita. Sono sentimenti molto semplici, naturali, comuni a tutti: la nostalgia per quei giorni vissuti insieme.

Ho avuto il dono di essere stato un carissimo amico di Domenico Fratianni che, giusto un anno fa, su un letto di ospedale di Matera, ha chiuso per sempre gli occhi. Facendomi sprofondare nel dolore più profondo, a cui si è unito il rimpianto di una città, della stessa nostra regione, che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare prima l’uomo e poi l’arte di un personaggio nato 81 anni prima a Montagano, il paesello dove spira dispettosa la “voria”, in cui ci siamo conosciuti nel campetto di calcio dietro l’ammasso che gli abitanti del posto chiamavano la massa, lui portiere e io con i calzettoni abbassati a metterlo in difficoltà, con il mio sinistro che aveva la pretesa di rispecchiarsi in quello di Omar Sivori.

Che tempi. Ogni tanto, sento ridere di questa affermazione senile. Lui, Domenico, più che girarsi a guardare ciò che gli era capitato il giorno prima, preferì con la curiosità che gli fu firma, affacciarsi al domani. Fu così anche quando, con effervescenza, preparò la mostra di Matera, la sua ultima mostra. Che finì ancor prima che lui, per chiosare la tanto attesa serata, prendesse la parola.

Non mi è dato di sapere se i figli Annalisa e Gerardo, tra i numerosi fogli lasciati dal papà, assieme a oli, acquerelli e incisioni abbiano trovato una virtuale sceneggiatura della sua morte. Io che l’ho conosciuto bene, sono convinto, che se l’avesse scritta l’avrebbe immaginata proprio come è avvenuta.

UN ANNO DOPO

Ci vorrebbe un intero giornale per commentare, a un anno dalla sua morte, la vita intensa e gioiosa di Fratianni, che la vulgata preferì chiamare “il maestro”, a cominciare dal suo inseparabile e semplice amico, il riccioluto Ludovico, dalla folta chioma candida. Mi atterrò agli spazi assegnatimi. Provando a sunteggiare i passaggi salienti dell’amico scomparso che, nell’infinito dell’arte, è stato un acuto e ardente interprete, sino al piacere inebriante di naufragarvi dentro. Come nella vita, che egli ha sempre amato e azzannato con impeto, sino ad annullarsi in una delirante estasi.

Domenico, benchè cittadino del mondo, come conferma il suo lungo palmares, è stato molto orgoglioso di riportare su tela o sui fogli dell’incisione la sua Iliade provinciale, con l’arguzia morale che questo genere di viaggio comporta.

La meraviglia è stato l’oggetto della sua ricerca. Lo stupore, una conquista. “La certezza è una chiusura della mente -sosteneva- per creare qualcosa di nuovo devi avere dei dubbi”. Ecco, allora la sua pignolesca puntualità anche quando c’era da andare allo stadio o mettersi in poltrona, per seguire una partita del “suo”Milan.

Fratianni ci ha lasciato immagini urlanti, puro equilibrio tra arte e società. Una sua antologica nella sala della Casa della Cultura in via Gorizia è stata portentosa: le pareti, illuminate dai suoi oli davano la sensazione di voler parlare.

Proprio stanotte ho pensato a che cosa gli sarebbe saltato in mente per descrivere i personaggi illustri e meschini cooptati da questa peste, non ancora compresa da tutti. Avrebbe certamente pianto per la dipartita di Tonino Bussone e, frenate le lacrime, lo avrebbe rappresentato, a modo suo, con gli occhialini, l’enorme giaccone bianco con cappuccio, la borsetta attaccata alla mano destra e la faccia semplice di uomo buono.

Quanti ricordi, che notti quelle notti nella mia tavernetta, e le belle vacanze insieme, non solo a Ischia, ma anche all’estero. Le fragorose risate di Paolino Oriunno, le affettuose conversazioni con Emilio Di Ricco, le “vasche” per il Corso, altro che promenade.

E ORA SI PREPARI L’EVENTO

Domenico amava la sua terra, generosamente. Come certifica la sua ostinata appartenenza. Voglio sperare che tanto amore gli sia ricambiato, non solo a parole. Il virus ha creato troppi ostacoli, ma appena la tempesta sarà definitivamente finita, credo che sia il caso che il Palazzo lo ricordi con un premio, una imponente mostra, o, che ne so, creando un punto di saldatura tra lui e Antonio Pettinicchi, per un evento artistico senza precedenti.

E’ trascorso un anno da quando Domenico Fratianni ci ha lasciato

VITTORIA TODISCO

“E no Domenico! uno scherzo così atroce non è da te, tu sempre così signorilmente presente, affettuosamente accorto e gentile ci hai riservato questo grande dolore”.

Un anno fa non ero in Molise e per qualche inspiegabile ragione non mi erano pervenute notizie del grave malore che aveva colpito Domenico Fratianni che sapevo a Matera impegnato nell’allestire la sua importantissima mostra sullo scenario di quel paese del Mezzogiorno considerato negletto, e invece, miracolosamente risorto, liberato dal fardello di rappresentare una “vergogna nazionale” nominata, quindi, Capitale della Cultura Europea 2019; occasione che nel percorso artistico di questo nostro artista –dispensatore di amicizia, saluti sorrisi – costituiva un’altra importante tappa. L’annuncio della sua morte, fulminea, giunse così atroce che d’impeto gli scrissi un messaggio come se fosse vivo e potesse leggerlo, nel tentativo di esorcizzare una realtà dolorosa da accettare.

Un anno dopo, Dio quante cose sono accadute nel frattempo! sono qui a ricordarlo cercando di parlare di Domenico Fratianni uomo, ancor prima che artista, così come ho imparato a conoscerlo giorno dopo giorno depositaria delle sue confidenze.

Era capace di trasmettere sensazioni, di rendere contagioso l’entusiasmo con cui viveva la passione per l’incisione e la pittura.

Amava Montagano, il suo paese, la gente di quel suo luogo natio che parla come recitando cantilene. Dei montaganesi apprezzava la laboriosità. L’inventiva, quell’istintivo senso della musica, la teatralità dei gesti e le pittoresche espressioni spontanee che accompagnano i racconti sui fatti della vita alleggeriti da quell’ironia che sconfigge lo scorrere del tempo. Provava affetto e rispetto per la loro spontanea recitazione; il teatro, soprattutto quello di strada, era una delle emozioni che suo padre gli aveva trasmesso sin dalla tenera età.

Amava questa sua terra, il Molise, nonostante la sofferenza di sentirla impenetrabile, vincolante e costrittiva rispetto alla sua voglia di correre, di volare. Ripenso spesso alla nostra incapacità di essere riconoscenti – difetto di cui non mi ritengo immune – spesso ingrati rispetto a quanti con fatica, sommando delusioni ed amarezze, si adoperano per elevare la nostra cultura e arricchirci di conoscenze. Siamo pronti a individuare e criticare i difetti, non altrettanto generosi nel riconoscere negli altri qualità e pregi. Quasi mai diciamo grazie, coraggio, vai avanti siamo orgogliosi di te. Riflessione che vale per Domenico Fratianni che ha creato nella nostra città la Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea e dal 2000 ne è stato il direttore artistico, e che per onorare, come ha fatto, tale impegno si è visto costretto a mangiare pane amaro e provare la durezza dello “scendere e l’ salir per l’altrui scale” appesantito – senza mai esplicitarla – dall’umiliazione di quel “dover” chiedere, tornando ripetutamente a chiedere e quasi a pregare. Riflessione che vale anche per Giorgio Palmieri ugualmente costretto ad ingoiare bocconi amari di cicuta tali da fiaccarne lo spirito e lacerarne il cuore. Intelligenze che altrove hanno destato ammirazione e invidia.

Il “Corso” quel tratto di strada che da Lupaccioli si percorre fino alla Farmacia Caruso e poco oltre, il palco sul quale ciascuno di noi per consuetudine ed istinto affida alla collettività l’evoluzione del proprio stato sociale conta ormai troppe assenze così da evocare un impalpabile museo d’ombre che invano, scrutando il vuoto e volgendo lo sguardo attorno, cerchiamo di riportare alla vita. Diventare vecchi e assistere allo scomparire di persone così intimamente conosciute rende più acuto il rimpianto. Una persona amata, un caro amico che se ne va lascia un vuoto che sappiamo di non riuscire a colmare, né di poter rimpiazzare nel poco tempo che ancora ci resta.

Domenico, grande viaggiatore, amava la sua Campobasso… luogo in cui il tempo è rarefatto e qua e la ancora mostra i segni di un’eleganza che si rinnova ad ogni cambio di stagione dove la consuetudine di incontrare sempre le stesse persone con il rischio di salutarle a ripetizione è connaturato tanto che nell’incrociarle, dopo il primo buongiorno e il successivo sorriso, Domenico ripeteva: in gamba! cenno diventato la sua caratteristica.

Era un uomo di cultura, possesso di cui non ha mai fatto sfoggio!

Ha studiato molto e dopo aver conseguito l’abilitazione al Disegno e alla Storia dell’Arte, l’obiettivo che si era prefisso non è stato solo quello di insegnare, voleva molto di più, ovvero poter crescere oltre che attraverso il sapere anche acquisendo il possesso della conoscenza. Dunque non sono stati solo i libri gli strumenti del suo sapere quanto soprattutto i rapporti che ha avuto con i più importanti intellettuali del nostro tempo il ‘900 appena trascorso.

Domenico Fratianni si portava dentro le tracce di una cultura aperta all’Europa e al mondo; una cultura anche e soprattutto meridionalista la stessa attraverso la quale molti giovani degli ’50 e ’60 del dopoguerra italiano si sono formati alla lettura dei libri di Rocco Scotellaro, di Tommaso di Lampedusa, di Francesco Jovine. Di Felie Del Vecchio di Luigi Incoronato.

Il bisogno che il Molise come tutto il Sud, allora come ora, esprimeva, era il raggiungimento di una giustizia sociale. La concretizzazione di quel rilancio civile ed economico già promesso all’indomani dell’Unità d’Italia ma sempre negato. Se è vero che “Cristo si è fermato a Eboli” è pur vero che per il Molise non è proprio passato. Quindi quando in Sardegna, dove appunto si trovava, ha avuto occasione di incontrare Carlo Levi e Umberto Terracini non si è fatta scappare questa opportunità e da questo incontro ha avuto inizio la sua epifania.

Ha incontrato e stabilito rapporti di amicizia con quello stuolo di intellettuali che a Napoli nella seconda metà del ‘900 hanno fatto storia e scuola. Scrittori, poeti, pittori come Luigi Compagnone e Piero Cimatti, Mino Milani e il regista Giovanni Fago, tutta gente che della lotta all’antifascismo si era resa protagonista.

Domenico Fatianni giovane, in un ruolo di “uditore” nel senso più alto del termine, assorbe dalle esperienze di questi “padri” esperienze, insegnamenti, indirizzi morali e sogni. Non smette mai di studiare di frequentare corsi di incontrare artisti dell’incisione confrontandosi con loro di continuo.

Il resto, ovvero, il percorso artistico di Fratianni è storia e ciascuno è in grado di documentarsi semplicemente cliccando il suo nome su Internet. Resta appannaggio di quanti lo hanno conosciuto e frequentato aver goduto dell’onore della sua amicizia espressa sempre con grande generosità. La sua casa e di Giuliana è sempre stata come il suo cuore: aperta all’accoglienza. Vi hanno trovato ospitalità Peppe Jovine, Giose Rimanelli, Francesco D’Episcopo, Gilda Pansiotti e tante altre persone esponenti dell’arte e possessori di un carico di valore umano e intellettuale che altrimenti sarebbe andato disperso e loro stessi dimenticati in una terra spesso matrigna . E’ facile immaginare di cosa parlassero in quei convivi in cui le pietanze amorevolmente preparate a Giuliana costituivano la punteggiatura di sapori e profumi.

Racconti, ricordi, nostalgie tra cui spiccavano quelli sui viaggi compiuti da Domenico, tra i quali quello del 1982 in Provenza, un pellegrinaggio quasi, sulle orme di Picasso, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Renoir, Matisse, Mirò, Chagall alla ricerca dei luoghi e dei colori che questi artisti, che così tanto amava, hanno trasferito sulla tela. Da quel viaggio nasce una straorinaria raccolta di acqueforti presentata prima in Francia presso l’Istituto di Cultura di Marsiglia poi in Italia, a Roma, presso la galleria Remo Croce. Racconti attraverso i quali Domenico Fratianni era capace di evocare la suggestione del profumo antico e fresco della lavanda che colora la Provenza, l’odore del pane appena sfornato lungo la via del mercato di Cours Saleya o l’intreccio dei decori dei palazzi che si affacciano sulla baia lungo la Promenade des Anglais per arrivare al museo Matisse presso il Palais de la Mediterraneè a Nizza.

Il 12 agosto del 2015 Domenico ha organizzato una magnifica festa per i 50 anni del suo matrimonio con Giuliana. Ha voluto anche la nostra vicinanza insieme a quella dei familiari: figli, nipoti, sorelle, cognati sottolineando con questo invito come ciascuno di noi avesse un ruolo di affetto e amicizia nella sua vita. Una serata bellissima carica di gioia, musica ed allegria di cui rimane incancellabile il ricordo.

Se il destino esiste e se esso traccia un disegno nella vita degli uomini forse, quello scritto per Domenico Fratianni, voleva che chiudesse gli occhi in Basilicata, a Matera, dove ha soggiornato Carlo Levi che attraverso il racconto del suo confino politico ha reso deflagrante la denuncia del degrado sociale del Sud dimostrando però all’Italia e al mondo che anche se gli uomini vengono condannanti a subire penalizzanti restrizioni fisiche le idee viaggiano toccando altre coscienze e i cuori di altri uomini come è accaduto a Domenico Fratianni.