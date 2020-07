Un anno senza Gianmarco, questa sera fiaccolata in suo onore

Intanto il Comune ha comunicato che in zona saranno installati due dossi rallentatori e ci sarà il limite di velocità a 30 km/h

E’ trascorso esattamente un anno da quel tragico 8 luglio del 2019. Dodici mesi di vuoto: quello lasciato da Gianmarco che quella sera d’estate perse la vita in un maledetto incidente alla zona industriale di Campobasso, precisamente in via Ferro, a pochi passi dal Decathlon. Ad un anno esatto dal quel triste giorno, familiari e amici hanno voluto ricordare Gianmarco con una fiaccolata, “Una lanterna per Gimmi_choo”, che si terrà questa sera a partire dalle 21.30 proprio nel luogo in cui Gianmarco ha perso la vita. Prima, alle 18.30, ci sarà una Santa Messa che si terrà presso la Chiesa di San Paolo e sarà celebrata da Don Franco. Poi alle 21.30 il ritrovo in via Colle delle Api per la fiaccolata.

Quel tragico incidente aveva riacceso i riflettori su un tratto di strada ad alta pericolosità e i cittadini avevano invocato l’intervento dell’amministrazione comunale. Nulla è stato fatto sino ad oggi. Quando, ironia della sorte, con ordinanza numero 91/2020, il comune di Campobasso ha comunicato che in zona saranno installati due dossi rallentatori e limite di velocità pari a 30 km/h, nei punti in cui è necessario. Ma si è trattato solo di una coincidenza in quanto l’ordinanza doveva essere fatta molti mesi fa, ma l’emergenza Covid ha rallentato anche questi lavori.