Un anno senza Alfredo Lestini, la Polizia di Stato gli intitola la sala medica

di Vittoria Todisco

Un anno fa abbiamo perso un amico.

Alfredo Lestini, Medico Superiore della Polizia di Stato, per lungo tempo Dirigente dell’Ufficio Sanitario della Questura di Campobasso, andato in pensione da meno di due anni, ucciso dal Covid a soli 63 anni.

Questa mattina la Questura di Campobasso ricorderà l’impegno profuso dal Dottor Lestini nell’espletamento della professione medica svolta con comprovata capacità, fervida intelligenza, generosa sensibilità. Sarà celebrata una messa di suffragio da monsignor Bregantini. La cerimonia civile prevede che al Dottor Lestini venga intitolata, mediante l’apposizione di una targa, la Sala Medica della Questura. Decisione straordinaria questa considerato che ciascuna aula, stanza o sala della Questura sono dedicate ad agenti della Polizia venuti a mancare durante l’espletamento delle funzioni professionali. L’intitolazione a Lestini suona come “eccezione”, giacché in quiescenza al momento del decesso, ma i colleghi, all’unanimità, hanno chiesto ed ottenuto che venisse onorato di tale tributo per ricordarne l’impegno speso a favore del personale della Polizia di Stato a testimonianza perenne per quanti non hanno avuto l’opportunità di conoscerlo, e di esempio alle nuove generazioni che si apprestano ad indossare la divisa della Polizia di Stato, la stessa che Lestini portava con orgoglio e spirito di servizio.

All’inizio di questo nostro scritto abbiamo sottolineato di aver perso un amico. Alfredo, infatti, attraverso la sincerità l’allegria la generosità il rispetto la complicità e la fiducia che era capace di suscitare ha costruito con le persone rapporti di vera amicizia, cosa non facile da incontrare di questi tempi. E’ stato, per quelli che gli sono stati accanto, fratello, tant’è che oggi, a distanza di un anno da quando non c’è più, lo si ricorda con rimpianto e commozione. Il vuoto che ha lasciato, il modo in cui se n’è andato pur essendo così forte e pieno di vigore, le tante cose ancora da voler realizzare, hanno inferto una ferita profonda in seno alla sua famiglia. La moglie, Giovanna, pur imponendosi una disperata forza per non far pesare sui figli, Alessandra e Andrea, la ferita che porta nel cuore, ha lo sguardo spento. Nella sua casa divenuta all’improvviso troppo grande è entrato il silenzio. Quando si ritrovano a tavola non si intrecciano tra loro i discorsi di un tempo, quelle gare incentrate su discussioni di storia e letteratura. La costruzione poetica di Dante così straordinaria ed irripetibile nel dividere e regolare i cieli e la terra; l’astronomia, le civiltà dei popoli che Alfredo con accanimento e passione studiava, erano, tra di loro, l’ulteriore companatico alle cose buone che Giovanna preparava. Alfredo con Alessandra e Andrea intrecciava un mirabile gioco di abilità che sollecitava la conoscenza. Un gioco che eliminava quel paludamento che sovente rende sterile la didattica. Il loro era nient’altro che: puro ironico divertimento, in grado di trasformare in abilità cognitiva ciò che poteva essere indottrinamento paternalista. Giocavano spesso beccandosi a vicenda e scambiandosi l’appellativo di esibizionista specie quando Alfredo mandava a memoria una formula algebrica di un numero complesso. Il fatto è che avendo avuto in suo padre un ottimo maestro era consapevole che la cultura e le conoscenze sono le uniche chiavi in grado di aprire le porte alla libertà. Suo padre, infatti, Aldo Lestini, ottimo medico ematologo che del corpo umano conosceva sintomi e malanni era considerato uno “scienziato” per gli studi sulla filosofia e la matematica di cui era appassionato, e per la memoria ferrea che lo caratterizzava tanto d rimandarlo al grande umanista Pico della Mirandola. Il Dottore Aldo è stato il suo mentore oltre che genitore. Alfredo infatti sapeva di greco e di latino, parlava perfettamente il russo e l’inglese. Amava possedere libri di cui era un accanito lettore. Il collezionismo era l’altra sua passione a cominciare da tutti i numeri editi de “Il Corriere dei Piccoli” che raccoglieva e conservava con cura, non per un nostalgico ritorno al tempo dell’infanzia, quanto da sempre ammirato dell’elegante stile liberty delle illustrazioni, il surrealismo delle storie, l’ironia dei personaggi creati da presigiose firme dell’epoca che, dalle pagine di una rivista dedicata all’infanzia, educavano i giovani alla disobbedienza civile attraverso i non troppi velati sberleffi nei confronti del potere. Collezionava monete, ne studiava ed ammirava la fattura, la grafica, l’impegno artistico e attraverso tali rarità apprendeva la storia dei popoli, la geografia dei luoghi di conio ed emissione. Quando da Napoli, dove è nato, è approdato in Molise è lui che ha adottato la nostra regione diventandone figlio, imbevendosi della storia locale, partendo proprio dalle origini, la conoscenza di un patrimonio archeologico attestante i valori e il cammino di un popolo costituito non solo da pastori. Insomma Alfredo è stata una persona viva con l’intelletto sempre in attività anche sul pino ludico, indimenticabili le sfide di enigmistica che lo legavano all’amico Luigi. E Pietro Liotti, amico e collega che lo ha sostituito nel ruolo di Dirigente dell’Ufficio Sanitario così lo definisce: “Stimato professionista, raro esempio di abnegazione umana, persona erudita nonché appassionato collezionista, ha illuminato con il suo proverbiale sorriso ogni singolo rapporto interpersonale intrattenuto. Vivo resterà il suo modo di essere: semplice, garbato ed elegante “.