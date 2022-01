“Un anno ricco di eventi di qualità”, il bilancio della Fondazione Molise Cultura

“Un anno ricco di eventi di altissima qualità, nonostante le restrizioni e le chiusure che lo hanno costellato, un anno che ha visto – pur nel complesso quadro pandemico – al Teatro Savoia, negli spazi espositivi e nell’auditorium del Palazzo Gil il ritorno del pubblico che ha contribuito a mantenere accesa la luce della Cultura nella nostra regione.

La programmazione della Fondazione Molise Cultura continua con tenacia e determinazione per offrire la possibilità di partecipare alle iniziative teatrali, musicali, di cinema, letteratura e mostre che da sempre sono il nostro fioreall’occhiello”. Questa la dichiarazione della Presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti, nel ricordare le attività svolte nel 2021.

Di seguito il report dettagliato delle manifestazioni realizzate.

PIAZZA DANTE #festivalinrete – Poietika

Poietika tra le rassegne di “Piazza Dante. #Festivalinrete”! “Con grande gioia ed orgoglio salutiamo l’inserimento di Poietika – unico Festival regionale molisano – all’interno del progetto “Piazza Dante.#Festivalinrete”, che mette in rete tra i più significativi Festival del nostro Paese, collegati in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante.”

C’è molta soddisfazione e impegno rinnovato nella dichiarazione di Antonella Presutti, Presidente della Fondazione Molise Cultura, per il “riconoscimento di un lavoro rigoroso e di una qualità progettuale che ha caratterizzato tutte le edizioni di Poietika e che l’ha resa oggetto dell’attenzione dei grandi circuiti culturali italiani. “Piazza Dante.#Festivalinrete” costituisce una straordinaria occasione per confrontarsi e costruire percorsi comuni con altre solide e riconoscibilissime realtà nazionali.”

Identità Molise

Gli scatti sono stati realizzati dal noto fotografo Franco Cappellari, specializzato in reportage di viaggio e fotografia aerea. Tra le sue collaborazioni più importanti figurano Nikon Italia, Touring Magazine, Bell’Italia, National Geographic Traveler, Geo Saison, Nikon Pro, The Times, Latitudes Magazine, oltre a numerosi Enti del Turismo italiani ed esteri. La mostra, prodotta interamente dalla Fondazione Molise Cultura, è a cura di Sandro Arco.

L’intento del progetto è di raccontare il territorio molisano attraverso 136 scatti, uno per paese, e di trasmettere attraverso le immagini, le emozioni e lo stupore provate dall’autore, attraversando e fotografando una terra meravigliosa ma ancora poco conosciuta. Una visione d’insieme della regione unica e mai vista prima.

“Dantedì”, al via la lettura della Divina Commedia al teatro Savoia (marzo)

E’ stata denominata “Umana Commedia” la lettura dei Canti della Divina Commedia di Dante che parte al teatro Savoia di Campobasso. E’ il primo appuntamento della Fondazione Molise Cultura per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo poeta, nel giorno in cui, secondo gli studiosi proprio il 25 marzo del 1300, Dante Alighieri inizia la sua discesa agli inferi “Nel mezzo del cammin di nostra vita”.

Aida, la Fondazione Molise Cultura partner internazionale per costruire l’Identità Adriatica (marzo)

Il progetto AIDA, risultato tra i progetti approvati dal Programma Interreg di Cooperazione Territoriale Europea ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, dura 18 mesi ed ha un programma ambizioso e serrato.

Il progetto si basa sulla necessità di approfondire e rafforzare l’identità “adriatica” dei cittadini di Puglia, Molise, Albania e Montenegro nel contesto dell’area Mediterranea. Albania e Montenegro sono zone accomunate da una memoria recente, ancora non sufficientemente approfondita e conosciuta, in cui i nati dopo il 1985 hanno vissuto continui cambiamenti come primogeniti di nazioni troppo giovani, col rischio di perdita di punti di riferimento identitari, socio-culturali e storici.

La Puglia e il Molise sembrano, d’altro canto, aver rimosso e dimenticato lo storico legame con i Paesi immediatamente aldilà dell’Adriatico, o comunque devono rinforzarlo per averne importanti benefici economici e culturali.

Il mio nome è tempesta. Il delitto Matteotti (maggio)

E’ in scena mercoledì 9 e giovedì 10 giugno alle ore 20 al teatro Savoia lo spettacolo “Il mio nome è Tempesta. Il delitto Matteotti” prodotto dall’Associazione Act in coproduzione con la Fondazione Molise Cultura.

“Abbiamo deciso di sostenere il progetto sin da subito, ritenendolo di spessore culturale e artistico – spiega Antonella Presutti, Presidente della Fondazione Molise Cultura – perché rappresenta un avvenimento che ha segnato in maniera profonda la storia italiana del Novecento e si rivolge a tutte le generazioni. Giovani e meno giovani, a chiunque e pone l’attenzione sui grandi temi della propaganda politica, della libertà di parola e della libertà di stampa. Battaglie che Giacomo Matteotti ha combattuto tutte. E per le quali ha messo a rischio la sua vita. Perdendola”.

14° Festival del cinema spagnolo e latinoamericano (maggio)

La 14a edizione del Festival del cinema spagnolo latinoamericano apre la nuova stagione partendo da Campobasso dal 15 al 17 luglio al Palazzo Gil. Inaugura questa nuova edizione “La voz humana” di Pedro Almodóvar che presenta il film attraverso un video-saluto in esclusiva.

Il programma, curato da Federico Sartori e Iris Martín-Peralta (Exit Media) in collaborazione con l’Associazione culturale Kiss Me Deadly, propone tre anteprime italiane assolute.

Il 15 luglio alle ore 21, Benito Zambrano presenta in premier italiana il suo “Intemperie”, vincitore di due Premi Goya 2020 (Miglior sceneggiatura e Miglior colonna sonora per Sílvia Pérez Cruz); mentre il 17 luglio sarà la volta di “La inocencia” opera prima di Lucía Alemany (ore 18:30) e di “Madre” l’atteso film di Rodrigo Sorogoyen (ore 21) presentato alla Mostra del cinema di Venezia 2019, dove ha vinto il Premio alla Miglior Attrice Orizzonti (Marta Nieto).

Il programma è arricchito da un omaggio al cinema messicano in collaborazione con l’Ambasciata del Messico in Italia. Il 16 luglio alle ore 18:30 sarà proiettato “Viridiana” il controverso capolavoro di Buñuel nel 50° anniversario del film Palma d’Oro a Cannes nel 1961 e poi scomunicato dal Vaticano; e alle ore 21 andrà in scena “Nuevo orden” di Michel Franco premiato con il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria all’ultima Mostra del cinema di Venezia.

Progetto AIDA, al via gli eventi de “L’identità Adriatica attraverso lo sviluppo delle Arti” (luglio)

Parte con due grandi eventi il progetto Aida “L’identità Adriatica attraverso lo sviluppo delle Arti” INTERREG IPA CBC Italia Albania Montenegro.

Il primo appuntamento è martedì 20 luglio alle ore 20.45, al teatro Savoia ci sarà lo spettacolo “La Riparazione” della compagnia teatrale AIDA.

Il secondo evento, mercoledì 21 luglio alle ore 9.00 il seminario “Adriatic Identity among Italy, Albania and Montenegro” presso l’auditorium Gil di via Milano.

Si tratta di due appuntamenti di straordinario valore per rafforzare l’identità “Adriatica” dei cittadini di Puglia, Molise, Albania e Montenegro nell’area Mediterranea e nel cui programma la Fondazione Molise Cultura svolge un ruolo centrale.

Il progetto intende sviluppare pratiche innovative di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale Adriatico. Al centro delle azioni vi saranno luoghi strettamente connessi al passato recente, che hanno un forte legame con le comunità, ma che oggi appaiono abbandonati e dimenticati, a volte anche perché evocano momenti storici critici e problematici; luoghi di detenzione, di costrizione, fabbriche dismesse ed in generale esempi di archeologia industriale e bellica.

Sonika 2021 (luglio)

“Sonika sarà un varco che apriremo elaborando un luogo virtuale, un punto nella nostra mente, conservando l’idea del sogno che rifiuta una moderna “meccanizzazione delle anime” alla quale l’emergenza pandemica vorrebbe farci adeguare nel prossimo futuro.”

Così Maurizio Oriunno, consulente musicale di Poietika Art Festival presenta la IV Edizione di Sonika Poietika. Il varco, il sogno, la salvezza attraverso la bellezza: dal 25 al 29 agosto a Campobasso le migliori espressioni della musica italiana d’autore.

L’Edizione 2021 di Sonika Poietika si dipana in cinque giorni e apre le sue porte il 25 agosto con uno dei capostipiti del rock italiano, Andrea Chimenti presenta Notturno una perfomance in cui, accompagnato da Cristiano Roversi, propone canzoni dai suoi esordi ad oggi.

Un concerto intimo, dai colori della notte con qualche anticipazione del nuovo album previsto per ottobre 2021. Si prosegue il 26 agosto con Majakovskij! a cura di Arlo Bigazzi e Chiara Cappelli in cui la narrazione – a volte intima e leggera, altre volte tesa e struggente – ci conduce verso un uomo disposto a sfidare se stesso e il mondo che lo circonda: un “lampo scintillante che batte da qualche parte” e che illumina il pallore dei nostri giorni, dove è sempre più faticoso trovare l’entusiasmo per il futuro e l’utopia.

Il 27 agosto si prosegue nel solco della poesia e grazie al potente canto di Miro Sassolini, la raffinata recitazione di Monica Matticoli, la ritmica vigorosa e gli intensi equilibri armonici di Carmine Torchia si darà corpo e sonorità al tema dell’acqua e dell’amore in Dino Campana.

Seguiranno due giorni di tempo espanso e elettrico all’insegna dell’improvvisazione, anticipazioni, estasi. Il 28 agosto Eugenio Finardi porta in scena “Euphonia” insieme

a Raffaele Casarano (sassofoni) e Mirko Signorile (piano). Una suite che incorpora i brani in un “Flow”, un flusso ininterrotto che, attraversando vari stati emozionali, accompagna l’ascoltatore ad uno stato quasi trascendentale.

Un’esperienza che va al di là della normale sequenza di canzoni legandole e fondendole nell’improvvisazione e nel mistero dell’Enarmonia, cioè la magica capacità delle note di essere una cosa in una tonalità e un’altra quando questa cambia.

A chiudere la IV Edizione di Sonika Poietika il 29 agosto sarà Cristina Donà, la musicista torna con un tour che anticipa l’uscita del nuovo disco “deSidera”, portando con sé la ricchezza dei suoi ventiquattro anni di carriera. Il nuovo album, che arriva a sette anni di distanza dall’ultimo, è frutto di un lavoro meditato e accorto, un disco identitario che si spinge in profondità e scuote.

Lo spettacolo proporrà alcuni estratti da quest’ultimo, presentati in anteprima, e brani di repertorio in una rinnovata veste. Con lei sul palco Saverio Lanza, produttore e co-autore dei suoi ultimi album.

Non mancherà lo sguardo alla scena editoriale musicale con Francesco Andrea Brunale “Rock a ’90” edito da Bertoni Editore è un vero e proprio omaggio alla scena alternativa musicale degli anni novanta. “Sette Giorni” il romanzo di Charles Papa, dove il tempo è il vero protagonista, scandito da una playlist musicale scelta dall’autore che accompagna il lettore durante tutto il racconto.

Per chiudere “A tempo perso suonavo ogni giorno” una biografia in prosa del batterista e paroliere napoletano Franco Del Prete nata lungo un anno e mezzo di frequentazione a tempo pieno, un incontro creativo avvenuto tra il giovane scrittore Mario Schiavone e l’artista napoletano, storico fondatore della famosa band napoletana “The Showmen”; dei “Napoli Centrale” e dei “Sud Express”.

KISS ME DEADLY – Kermesse multiforme sul noir – Edizione 2021 (agosto)

Imperdibili gli appuntamenti dell’edizione 2021 della kermesse molisana sul noir.

Kiss Me Deadly torna, multiforme, dal 30 agosto al 4 settembre. Un soffio ansante accarezzerà la suggestiva terrazza di Palazzo GIL per far sentire i primi brividi di fine estate. Tra luce e ombra, come suggerisce il volto misterioso e affascinante di Ella Raines, fotografata nel ’47 da Man Ray, scelta per presentare una settima edizione ricchissima: 9 film, 6 incontri, 2 concerti. E tanti nuovi compagni di viaggio.

LA NOTTE DEI VACCINI (settembre)

Sabato 18 settembre a partire dalle ore 21 e fino alle 04,00 “La notte dei Vaccini” evento open per la somministrazione di 1.000 dosi Pfizer ai cittadini dai 18 anni in su che ancora non si sono sottoposti alla vaccinazione.

L’evento avrà luogo in Campobasso presso il Palazzo ex GIL.

Occorrerà presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento.

L’evento è organizzato dalla Regione Molise e da Asrem in collaborazione con Fondazione Molise Cultura e il Comune di Petrella Tifernina ed il Comune e la Pro Loco di Monacilioni che hanno scelto di dare supporto all’iniziativa.

“A loro va il nostro ringraziamento per la grande collaborazione – commenta il direttore generale dell’Asrem -. Invito ancora una volta i cittadini che non hanno aderito alla campagna vaccinale a recarsi all’open night. È fondamentale vaccinarsi: si tratta dell’arma migliore per arginare la pandemia e cercare di prepararsi all’autunno con maggiore sicurezza”.

Ugo Calise, il concerto per celebrare i cento anni del compositore molisano (settembre)

Si intitola “Na voce, na chitarra e ‘o poco’ e jazz” il concerto in programma domenica 5 settembre alle ore 18 presso il belvedere di Oratino organizzato dall’Associazione culturale Arturo Giovannitti per ricordare il centenario dalla nascita del grande autore Ugo Calise. Si esibiranno: Sarah Adamo voce, Eunice Petito pianoforte, Pietro Scalera contrabbasso e Paolo Maurelli batteria. L’evento vede la preziosa collaborazione di Giovanni Block e della Fondazione Molise Cultura insieme al patrocinio del Comune di Oratino.

ABOUT THE FUTURE – PREVIEW (settembre)

Il 29 ed il 30 settembre, la Fondazione Molise Cultura presenta l’anteprima ufficiale del festival “About the Future – Uno sguardo intorno al futuro”.

Due giornate che anticipano la rassegna ufficiale programmata durante il mese di novembre.

Il programma dell’anteprima “ATF21_preview, prevede: proiezioni di film ed opere audiovisive, installazioni interattive con l’uso di microsensori, live performance multimediali con tecnologia VR, spettacoli musicali e laboratori.

ATF è una rassegna internazionale che indaga lo sviluppo e l’innovazione delle pratiche artistiche contemporanee. Il Festival offre uno sguardo aggiornato sulle produzioni di arte e cultura del XXI secolo.

Il progetto pone l’accento sull’interrelazione proficua che si ha tra “l’ambiente culturale” e le relative produzioni con la sperimentazione scientifica e l’innovazione tecnologica.

Il progetto si collega alle organizzazioni internazionali che indagano il rapporto ibrido tra cultura e creatività contemporanea con le diverse tecnologie di supporto che si trovano sul mercato.

Il festival, grazie ai contenuti ed ai documenti inediti, rappresenta un valore aggiunto all’interno della programmazione regionale e si posiziona da subito nella rete dei festival nazionali di questo genere.

Yo lo vi – Visioni di Guerra – Goya, Rubens, Fratianni (ottobre)

Yo lo vi. Visioni di guerra è un evento che propone nuovi sguardi sul dolore della condizione umana, permeati dalla compassione e da un intenso spirito di fratellanza. La mostra, ideata dall’Associazione Domenico Fratianni e curata dal Prof. Floriano De Santi, critico, storico dell’arte e Consigliere di Stato, crea un dialogo fra tre grandi artisti e intreccia i loro sguardi dolenti sul mistero della sofferenza. Per la prima volta è esposta al pubblico una preziosa opera recentemente ascritta al pittore fiammingo Pieter Paul Rubens, Le conseguenze della Guerra / Venere cerca di trattenere Marte: a dialogare con essa, in una narrazione di continui rimandi stilistici, 40 incisioni originali del grande pittore Francisco Goya, dal titolo Desastres de la Guerra, realizzate fra il 1810 e il 1820, in cui si narrano le efferatezze della guerra di indipendenza spagnola*, e una selezione di incisioni e tele ad olio del Maestro Domenico Fratianni, dal ciclo Conversando con Goya. Le visioni attuali e drammatiche di Yo lo vi rievocano le avanguardie, il mondo della grafica, la modernità degli anime, dei manga e delle graphic novels, omaggiando l’arte sublime dell’incisione, ma costituiscono anche un profondo messaggio di ottimismo. Seneca afferma che non esistono parole per descrivere i grandi dolori: in questo caso, si ha la possibilità di osservarli da tempi diversi, tramite sguardi inconfondibili che ci restituiscono il monito di vigilare, affinché la dignità e il rispetto dei diritti umani siano sempre, e costantemente, una priorità per noi tutti.

Poietika 2021 – Confini (ottobre)

«Non c’è nessun luogo che non ne contenga un altro, così come non c’è nessun confine che non offra un varco. Da questa suggestione prende vita la sesta edizione di Poietika che si terrà a Campobasso dal 13 al 17 ottobre negli spazi della Fondazione Molise Cultura. Cinque giorni durante i quali la parola “Confine” sarà declinata nelle sue varie e molteplici sfaccettature.

Dalla voce della letteratura al suono che la scandisce, dalla ricerca scientifica all’architettura, dai nuovi linguaggi digitali al disegno, dal giornalismo d’inchiesta alla poesia. Con una giornata – venerdì 15 ottobre – dedicata a Dante in occasione dei settecento anni dalla sua morte». Sono le parole di Valentino Campo, direttore artistico di Poietika, evocative, puntuali e perfette per introdurre il tema della VI Edizione della rassegna. Una VI Edizione tenacemente voluta dalla Fondazione Molise Cultura: «Dopo un anno complesso e, per tanti aspetti, doloroso, torna Poietika e torna con una riflessione sul tema del confine e dello sconfinamento – afferma Antonella Presutti, presidente della Fondazione Molise Cultura – riflessione che non può prescindere da quanto è accaduto, dalle limitazioni relazionali e spaziali che abbiamo affrontato, declinando, tuttavia, il concetto di confine in modo più ampio e articolato. L’attenzione all’attualità più cogente, pensiamo all’Afghanistan, e ad aspetti trasversali e metastorici ha da sempre caratterizzato Poietika. Questa volta il bisogno di “sconfinare”, appunto, è diventato ancora più urgente».

Poietika nasce nel 2015 come luogo di incontri, di conversazioni e dialoghi, tra il locale e il globale, tra il Molise e il mondo. Dopo cinque edizioni e ospiti straordinari (Steve McCurry, Adonis, Umberto Galimberti, Pupi Avati, Tahar Ben Jelloun, Antonio Moresco, Pino Bertelli, Ibrahim Nasrallah, Vito Mancuso, Vandana Shiva, Valerio Magrelli, Mariangela Gualtieri, Salvatore Natoli, Patrizia Valduga, Letizia Battaglia, Cristiano Godano e tanti altri). Valentino Campo continua: «Poietika ancora una volta tenta di aprire uno spiraglio sul mondo, e lo fa con il rigore etico e con lo sguardo terso che la contraddistinguono. Per questo ha scisso il termine “Confine” e ne ha macerato le sillabe per ricavarne il distillato primigenio e autentico. Non linea di delimitazione che marca un al di qua e un di là, ma margine di contatto e di condivisione con il limitrofo, l’affine, con il nostro simile. Gli argini cedono e l’uomo torna ad un “fine comune”, si affranca dagli steccati. Dà corpo e virtù alla differenza».

Poietika apre le sue porte mercoledì 13 ottobre con David Quammen, autore e giornalista in dialogo con Fabrizia Abbate (Unimol). Quammen è un Contributing Writer per il National Geographic. La pandemia lo ha portato alla ribalta mondiale in quanto aveva preconizzato, in un suo saggio del 2012, una nuova zoonosi pandemica con focolaio in Cina. In serata con concerto dei Lovesick duo: Paolo Roberto Pianezza e Francesca Alinovi ci porteranno nell’America degli anni ’40-‘50. Giovedì 14 ottobre poesia in dialogo con il pubblico a cura dello scrittore Michele Paladino. Nel pomeriggio in anteprima italiana, la giornalista e scrittrice americana Jessica Bruder sarà ospite di Poietika e in dialogo con Valentino Campo, per raccontare la sua inchiesta, realizzata vivendo per mesi in un camper, documentando gli americani itineranti costretti da bassi salari e alti affitti ad abbandonare le abitazioni tradizionali per mettersi in viaggio a tempo pieno alla ricerca di lavoro. Un progetto durato tre anni e più di 15.000 miglia di guida, da costa a costa e dal Messico al confine con il Canada. Venerdì 15 ottobre 2021 giornata dedicata interamente a Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla sua morte: con “Esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia” di Chiara Guidi e Francesco Guerri, il workshop “Macchine Umane” a cura di Azzurra De Gregorio e il “rap didattico” del celebre Murubutu con un live & talk.

Sabato 16 ottobre 2021 saremo in in compagnia dell’architetto, autore, disegnatore e insegnante Matteo Pericoli in dialogo con Michele Porsia: con lui saranno aperte connessioni su esistenza e architettura, abitazione e radicamento. In serata l’attesissimo concerto di Teresa Salgueiro. Rimandato lo scorso anno a causa della pandemia, la celebre artista portoghese presenterà per la sua unica data italiana il suo nuovo spettacolo. Domenica 17 ottobre Poietika chiude con un incontro sull’Afghanistan dedicato alla memoria di Gino Strada. Saranno presenti lo scrittore Alì Ehsani e l’ex ministro afgano Syed Ahmad Shah Sadaat, con loro in collegamento con la scrittrice canadese Deborah Ellis.

Per tutti i giorni di Poietika ci sarà, inoltre, il laboratorio permanente della illustratrice e disegnatrice Alessandra Jevo.

Il cinema e “I viaggi nel tempo” (ottobre)

Continua l’attività culturale della Fondazione Molise Cultura con una rassegna di cinema. Si intitola “I viaggi nel tempo” la rassegna cinematografica proposta dall’Associazione “World Music” che invita lo spettatore ad abbandonare ogni concezione di linearità per lasciarsi trasportare in un’esperienza più sensoriale che cerebrale. Un percorso cinematografico capace di regalare spunti narrativi e visivi personali, freschi ed eterogenei, sul tempo e sulla sua intangibilità. Tutto questo assume una valenza ancora più profonda dopo il periodo duro a cui ci ha costretti la pandemia e che oggi ancora viviamo.

AIDA – Gli spettacoli teatrali in programma (novembre)

Recuperare la memoria delle comunità e delle città attraverso lo storytelling e le performance artistiche è il risuItato generale del Progetto AIDA a cui si vuole ambire. Risultati specifici in ogni città saranno trasformati in un’unica opera d’arte contemporanea: una produzione teatrale originale che coinvolge artisti di tutti i territori partner.

PARTENARIATO: Il progetto ha un partenariato omogeneo, coordinato dal Teatro Koreja di LECCE, che è l’unico Centro di Produzione Teatrale riconosciuto dal MiBAC nella Regione Puglia. La sua sede, i Cantieri Teatrali Koreja di Lecce, sono dal 2003 Teatro Stabile d’Innovazione. ( www.teatrokoreja.it ).

Il partenariato internazionale è composto da:

La Fondazione Molise Cultura, partner del Molise ( www.fondazionecultura.eu), il Teatro Metropol di Tirana (AL) http://teatrimetropol.al/ (Tirana Cultural Center), Istituzione Pubblica per le Arti, attiva da oltre 15 anni, e la Fondazione Lika di Ulcinj (MTE) in Montenegro, importante realtà del mondo della cultura, attiva dal 2002.

Yo lo vi – Sulla guerra, per la pace: conversazione con gli scrittori Adelchi Battista e Pier Paolo Giannubilo (novembre)

Domenica 14 Novembre alle 17.30 presso Palazzo GIL, sede della Fondazione Molise Cultura, la mostra Yo Lo Vi. Visioni di Guerra si congeda dal suo pubblico con l’ultimo incontro di Parole di Pace, il ciclo di eventi nati dall’esigenza di Yo Lo Vi di riflettere e confrontarsi sul messaggio fondamentale, sia di dolore che di speranza, dell’esposizione.

Sulla guerra, per la pace: conversazione con gli scrittori è un dialogo fra gli scrittori molisani Adelchi Battista e Pier Paolo Giannubilo sui conflitti avvenuti fra il 1940 e il 2000: sessanta anni di guerra che hanno attraversato il mondo e ne hanno cambiato storia, fisionomia, identità. Circondati dalle opere straordinarie dei tre artisti in mostra, gli autori riflettono sugli orrori della guerra e dimostrano la necessità indifferibile della pace.

About the Future – Uno sguardo intorno al futuro (novembre)

Dal 18 al 21 Novembre 2021, presso l’auditorium del Palazzo GIL, la Fondazione Molise Cultura presenta la prima edizione del Festival “About the Future – uno sguardo intorno al futuro”. Un cartellone ricco di eventi ed attività intersettoriali all’interno delle quali sarà possibile vedere e sentire le più aggiornate ricerche e le sperimentazioni tecnologiche prodotte dalla cultura contemporanea.

Il programma di ATF si distingue in sezioni specifiche:

ATF_EDU (Programmi educativi per lo sviluppo di competenze trasversali. Workshop con i makers)

ATF_INCONTRI (Pubblicazioni, presentazioni, incontri con professionisti del settore)

ATF_IMMAGINI IN MOVIMENTO (Mostre, selezioni ufficiali e presentazioni di documenti audiovisivi e/o intermediali)

ATF_LIVE (live performance, spettacoli dal vivo)

La sezione ATF_EDU è dedicata particolarmente ad un pubblico scolastico. Tutte le altre sezioni sono adatte ad un pubblico generale. Partecipano all’edizione esperti del settore dal profilo internazionale.

Giovanni Boldini. Il genio della linea, la magia del colore (novembre)

Ritrattista di fama mondiale, pittore dal talento prodigioso, Giovanni Boldini incarnò con la sua opera l’essenza stessa della Belle Époque. Nel novantesimo anno dalla morte dell’artista, ferrarese di nascita e parigino d’adozione, la Fondazione Molise Cultura dedica una mostra all’artefice di uno stile inconfondibile, dinamico ed elegante, colto e sensuale, con cui si impose tra i più contesi interpreti della ritrattistica internazionale dell’alta società.

Da sabato 27 novembre al 18 aprile 2022 la sede della fondazione ospita Giovanni Boldini. Il genio della linea, la magia del colore, prodotta e realizzata dalla Fondazione Molise Cultura, con il sostegno dalla Regione Molise, in collaborazione con MetaMorfosi Eventi e con la Fondazione Ferrara Arte e le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara. La mostra, a cura di Chiara Vorrasi, è patrocinata dal Comitato di Studio per le Celebrazioni del novantesimo anno dalla morte di Giovanni Boldini ed è completata da un catalogo edito da Sagep.

L’esposizione presenta una selezione di opere provenienti dal museo dedicato a Giovanni Boldini, guidando il visitatore attraverso le pagine di un diario intimo e professionale nella Parigi fin de siècle. Sono rappresentazioni di cantanti e musicisti al culmine delle loro interpretazioni, di piazze gremite di folla e boulevards percorsi da carrozze, a cui fa da controcanto l’atmosfera sospesa dell’atelier abitato dai protagonisti dell’universo privato del pittore, così come l’incanto effimero di un paesaggio inondato dal sole o battuto dal vento. Dipinti e disegni, pastelli e acquerelli, ma anche oggetti personali e strumenti di lavoro tratteggiano un ritratto a tuttotondo di una personalità sfaccettata e, a tratti, geniale, inscritta indissolubilmente nella stagione artistica da cui ha preso avvio la modernità.

“Visioni Molisane” di Giuseppe Folchi – Uno sguardo sul passato (novembre)

Lunedì 13 dicembre alle ore 17.30 presso l’Auditorium del Palazzo GIL verrà presentato il documentario di Giuseppe Folchi “Visioni Molisane” (1948). Evento voluto dall’Associazione Folchi e curato della Fondazione Molise Cultura.

Programma

Introduzione di Antonella Presutti Presidente della Fondazione Molise Cultura

Presidente della Fondazione Molise Cultura Intervento di Vincenzo Lombardi Direttore dell’Archivio di Stato Campobasso-Isernia

Direttore dell’Archivio di Stato Campobasso-Isernia Contributi di Leopoldo Santovincenzo, Adriano Pintaldi e Pupi Avati

Partecipazione di Daniela Terreri (voce) e Nicola Cordisco (chitarra)

In occasione dell’evento verranno esposte, nel corridoio del Palazzo della Cultura, opere fotografiche di Giuseppe Folchi.

Concerto di Capodanno a Teatro Savoia

Quest’anno il Concerto di Capodanno è organizzato da Kalos Ensemble e si terrà alle ore 18:30 al Teatro Savoia. Le musiche sono di G. Rossini, P. Mascagni, F.P Tosti, L. Bernstein, G. Gersshwin, A. Piazzolla, D. Ellington, L. Armstrong, A. Presutti.

Il Kalòs Ensemble e composto da Donato Di Gioia, Erika Petti, Manuel Petti e sono diretti dal Maestro Daniele Terzano. La presentazione è affidata a Daniela Terreri. La direzione artistica è di Antonio Presutti.