Un anno fa San Timoteo a Roma: l’anniversario ricordato con una scultura di Casolino

E’ stato un viaggio che toccò i cuori di tanti termolesi. Giusto un anno fa le reliquie di San Timoteo viaggiavano alla volta di Roma accompagnate dal pellegrinaggio di tantissimi discepoli della Diocesi di Termoli e Larino. Per cittadini e autorità un ricordo indelebile che è stato ricordato in mattinata con l’inaugurazione della nuova scultura realizzata da Cleofino Casolino che è stata posizionata all’interno della rotatoria Timoteana che si trova in prossimità del centro tra il quartiere di Rio Vivo e Viale Marinai d’Italia. Per l’occasione erano presenti il Vescovo della Diocesi di Termoli e Larino, Monsignor Gianfranco De Luca, Don Benito Giorgetta, Celofino Casolino, il Sindaco Francesco Roberti, il vicesindaco Vincenzo Ferrazzano e il consigliere regionale Michele Marone. Un appuntamento importante per Don Benito e la parrocchia di San Timoteo. Proprio Don Benito poco più di un anno fa scrisse al Papa affinché il suo sogno di avverasse e proprio grazie a lui che le reliquie di San Timoteo sono potute tornare a Roma dove i molisani hanno incontrare Papa Francesco in un giorno di grande festa per tutta la Diocesi.

“Quanto accaduto oggi – ha detto il sindaco Francesco Roberti – ci riporta con la mente a un anno fa quando siamo andati a Roma e abbiamo avuto la possibilità di conoscere Papa Francesco. Abbiamo vissuto questa esperienza cristiana che ci ha segnati e che ci condurrà nel corso della vita. Grazie al Vescovo e a Don Benito un anno fa abbiamo fatto questa bellissima esperienza e oggi la ricordiamo con la scultura di Cleofino Casolino”.

Il gruppo scultoreo raffigura Loide, nonna di San Timoteo, Eunice, mamma di San Timoteo e il Santo da fanciullo. Con la scultura sono state posizionate anche quattro gigantografie con le immagini di un anno fa a Roma.