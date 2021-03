Un anno fa il primo caso di Covid a Campobasso, una triste vicenda che ha segnato Luigi: ferita ancora aperta

Il Molise era piombato nell’incubo già da qualche giorno, l’Italia da settimane. L’11 marzo del 2020, esattamente un anno fa, fu riscontrato il primo caso di Covid a Campobasso. E fu, purtroppo, una vicenda “particolare” e antipatica, per usare un eufemismo. Il malcapitato, Luigi, uno studente di Medicina dell’Unimol rientrato da Milano, fu al centro di una vera e propria campagna di “odio mediatico”. Su di lui ne furono dette di tutti i colori, tante fake news che lo hanno segnato profondamente. Tanto che a distanza di un anno, Luigi, da noi interpellato, non ha voluto rilasciare dichiarazione per non riaprire una ferita che, evidentemente, non è ancora rimarginata. Luigi fu ricoverato al Cardarelli dove, fortunatamente, rimase pochi giorni. Il decorso della malattia fu favorevole e per lui non ci furono problemi rilevanti. Almeno di salute. L’essere stato al centro di un processo mediatico, invece, lo ha segnato nell’animo. E comunque quel primo caso di Covid nel capoluogo di regione mandò in tilt un’intera città. Che per giorni si interrogò, tra accuse e ricostruzioni fantasiose. Ma eravamo solo all’inizio. E i cittadini non erano consci di quello che sarebbe successo nei 12 mesi successivi. Visto che ad oggi a Campobasso ci sono circa 160 casi attualmente positivi. E si spera che tutti abbiano imparato ad evitare la caccia alle streghe e quella all’untore.