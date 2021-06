Un anno dopo Salvini torna in Molise, l’arrivo a Termoli

Ad un anno di distanza Matteo Salvini, il leader della Lega, torna a Termoli. Questa volta l’occasione propizia è la raccolta firme per i quesiti del referendum sulla giustizia. Stando a quanto trapela Salvini arriverà alle 18 in piazza Monumento dove sarà allestito il gazebo per la raccolta delle firme e successivamente incontrerà la cittadinanza. Alla manifestazione sarà presente anche il referente regionale onorevole Iari Colla e il referente regionale per i quesiti referendari Michele Marone.