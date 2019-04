Un anno di Polizia, tutti i numeri del 2018

REDAZIONE

Sono ricchi di numeri e operazioni le attività svolte dal Commissariato di Polizia di Termoli, dalla Polizia Ferroviaria di Termoli e Campobasso, dalla Stradale e dalla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni nell’intero arco del 2018.

Polizia di Termoli

Intensa, infatti, è stata l’attività condotta, nel periodo in esame, dal Commissariato P.S. di Termoli che opera su un territorio caratterizzato da particolare vocazione turistica nonché da alcune problematiche di sicurezza legate alla vicinanza con altri territori ad elevata densità criminale. Le persone identificate sono state 17.301, 13.873 i veicoli controllati, 4.287 gli interventi della Squadra Volante con 15 persone arrestate e 62 denunciate in stato di libertà. Il Posto Polizia di Frontiera, incardinato all’interno del Commissariato, ha assicurato il controllo delle imbarcazioni da diporto effettuando anche quello documentale e delle persone. Tra le operazioni più importanti portate a termine dal Commissariato, merita di essere ricordata l’attività investigativa che ha condotto all’individuazione degli autori di una rapina perpetrata ai danni di un noto supermercato termolese, che per le modalità di consumazione ha destato largo clamore nella cittadinanza. Nel mese di agosto 2018, gli uomini del Commissariato di Termoli hanno svolto, inoltre, una intensa attività di accertamento volta a contrastare il fenomeno del “caporalato”; dopo un complesso lavoro di indagine, veniva acclarato lo sfruttamento di “lavoratori in nero”, che ha consentito di procedere all’arresto per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di un cittadino ivoriano che quotidianamente trasportava nel basso Molise, dalla provincia di Foggia, numerosi stranieri sfruttati nella raccolta di prodotti agricoli. A dicembre 2018, infine, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, l’intuito degli uomini del Commissariato ha portato al rinvenimento di oltre 6 chili di Marijuana. L’ingente quantitativo di droga era stato occultato all’interno di una struttura dismessa, ubicata nella periferia di Termoli, presso la quale gli operatori, insospettiti dal danneggiamento della recinzione, hanno proceduto al controllo.

Polizia Ferroviaria

Nelle città di Campobasso e Termoli, la Polizia Ferroviaria ha assicurato numerosi servizi volti a garantire la sicurezza dei viaggiatori e di coloro che frequentano le stazioni ferroviarie. Sono state identificate 25.255 persone, controllati 3.939 automezzi ed effettuati 396 servizi scorta a treni passeggeri. Le persone arrestate sono state 4 e 16 quelle denunciate. Nel mese di maggio 2018, nel corso di un controllo presso la stazione cittadina, personale del Posto Polfer di Campobasso ha tratto in arresto un soggetto gravato da un mandato di arresto internazionale ai fine estradizionali verso il Marocco, emesso dalla Corte di Appello di Tangeri, per falso ed uso di documenti amministrativi falsificati, appropriazione indebita, ricettazione e violazione delle leggi doganali marocchine. Nello scorso mese di gennaio, inoltre, il personale della Specialità ha proceduto all’arresto di un cittadino straniero in possesso di 250 gr di sostanza stupefacente del tipo marijuana e bilancini di precisione. A breve distanza di tempo, all’arrivo di un treno proveniente da Napoli, gli operatori del Posto Polfer di Campobasso, unitamente al personale della locale Squadra Mobile, ha tratto in arresto un nigeriano trovato in possesso di 270 gr di hashish.

Polizia stradale

Notevole il contributo fornito al controllo del territorio da parte della locale Sezione di Polizia Stradale, che ha curato gli specifici servizi di competenza in ambito stradale sull’intero territorio provinciale, con l’impiego di 1.893 pattuglie e sottoponendo a controllo 12.796 veicoli. Nell’ambito delle attività specialistiche svolte, le persone identificate dalla Polizia Stradale sono state 13.630, mentre 3 sono state quelle arrestate e 82 quelle denunciate. Il personale della Specialità ha effettuato, inoltre, 824 soccorsi stradali. I proventi contravvenzionali ammontano, invece, a 507.567 euro.

Polizia Postale e delle Telecomunicazioni

Particolarmente rilevante è stato il lavoro svolto dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Molise, soprattutto nell’azione di prevenzione e di contrasto ai reati informatici. Tra i vari casi trattati, 237 hanno riguardato truffe on line, 42 reati contro la persona e 44 i cd. computer crime. Sono stati monitorati, inoltre, 227 spazi virtuali, di cui 53 con contenuti illeciti e 42 inseriti nella black list, deferendo all’Autorità Giudiziaria 11 persone. E’ proseguita, anche nel periodo in esame, la costante attività di formazione e divulgazione dei rischi connessi all’uso delle reti informatiche e dei social network, specificatamente dedicata ai più giovani attraverso numerosi incontri tenuti nelle scuole campobassane. Anche nel 2019, infine, la Polizia Postale ha ottenuto grande successo con l’iniziativa “Una vita da social”, la campagna educativa itinerante sui temi dei social network e del cyberbullismo, che per il secondo anno consecutivo ha fatto tappa a Campobasso. In tale giornata divulgativa, numerosi studenti, ospitati nel truck della Polizia Postale, sono stati educati al corretto uso del web.