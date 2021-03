Un anno di emergenza in 258mila km. L’impegno della Misericordia. Faletra: «Sempre vicini alle persone»

Ad un anno dall’emergenza sanitaria da Covid abbiamo voluto fare il punto della situazione con il governatore della Confraternita Misericordia di Termoli, Romeo Faletra, che con dati alla mano ci ha illustrato l’enorme opera messa in piedi, restando sempre in prima linea dall’inizio della pandemia. Ad oggi sono stati otre 7690 gli interventi messi in atto dalla Misericordia che ha contato ben 258mila chilometri. 2900 sono state le emergenze a Termoli e 907 a Montenero per un totale di 32.367 chilometri su Termoli e 18.633 su Montenero. Uno sforzo immane quello messo in piedi dalla Misericordia di Termoli che, lo ricordiamo, prosegue nell’impegno continuo di offrire anche altri tipi di servizi all’intera popolazione. Una assistenza a 360 gradi che non si ferma all’emergenza Covid. Per citarne solo alcuni ci si occupa di portare l’ossigeno, la spesa o i farmaci nelle case ed in ultimo, ma non per importanza, si manda avanti anche il progetto legato al rifugio per le persone senza fissa dimora. Insomma una grande opera di assistenza completa per i cittadini che sempre possono contare sul lavoro meticoloso e umano della Misericordia.