Un anno di attività intenso per la Fise Molise

Il team della Fise Molise si è riunito per gli auguri natalizi e per concludere in allegria un anno di attività, un 2022 che ha visto l’ingresso di Laura Praitano alla guida della delegazione regionale. E’ stata proprio la delegata FISE Molise ad aprire la serata, ringraziando innanzitutto le scuole di equitazione della regione. Erano infatti presenti tutti i rappresentanti delle scuole Fise Molise: Cassandra Equitazione di Campodipietra, IppoformCampobasso Equitazione, La Scuderia del Sole di Isernia, Il maneggio di O di Campomarino, Molise Equestrian Center di Portocannone e Staffoli Horses di Agnone.

“Stiamo unendo le forze perché la Fise Molise sia sempre più attiva e presente sul territorio e al di fuori del Molise – ha detto Laura Praitano – Ce la stiamo mettendo tutta per valorizzare le competenze che abbiamo e proporre a grandi e bambini, iscritti o amici del mondo dei cavalli, tante proposte per crescere come persone e come comunità, come abbiamo fatto col progetto Molise rivolto alle fasce deboli”.

Fino all’ultimo weekend prima di Natale i team dei maneggi FISE hanno partecipato a competizioni ed eventi esterni. Pontelatone(Caserta), Terracina e San Giovanni in Marignano le sedi degli ultimi concorsi dai quali gli atleti molisani hanno portato a casa soddisfazioni e conquiste. A San Giovanni, vicino Cattolica, tutto il mondo equestre presente ha vissuto momenti di grande festa e anche di ilarità. Nella staffetta in costume di sabato pomeriggio un bel terzo posto è andato al binomio molisano dal nome “Il Molise esiste come Babbo Natale”!

“Vivere il mondo dei cavalli e conoscere l’equitazione è già di per sé un’esperienza benefica quasi magica a volte anche difficile da spiegare a parole – ha concluso Laura Praitano – Ma viverla in Molise può diventare un’esperienza unica”.

TUTTI I RISULTATI DELLE COMPETIZIONI FUORI TERRITORIO

Concorso Nazionale A* di Pontelatone (CE), 26 novembre.

Molti i primi posti degli atleti Ippoform Campobasso Equitazione, per la grande soddisfazione degli istruttori Michele Ruscitto e Federica Colitti:▪ Primo posto per Giada Moffa su Tiruana Domain nella C115 del venerdì e nella C120 della domenica. ▪ Seconda posizione per Karola Vignale nella C115 del sabato e Bronzo nella C120 della domenica. ▪ Primo posto anche per Giorgia Gioia su Kasha in B90 ed esordio in B100 la domenica. ▪ Continua la crescita tecnica di Flaminia Ruscitto che dopo il 1° posto ex nella LB80 del venerdì, esordisce con un doppio zero nella B90 della domenica e si piazza terza. ▪ Primo ex per il nuovo binomio formato da Emanuele Ponticelli con Lady Goldville il venerdì e la domenica. ▪ Primi posti ex infine per Mariagiulia Iocca che su Kamaratonesordisce nella L70 e LB80 della domenica.

Trasferta al centro di equitazione dell’Hermada 9/10/11 dicembre a Terracina.

Weekend di ottimi risultati da parte dei cavalieri molisani della Scuderia del Sole di Isernia. Istruttrice Sara Battista:▪ Ylenia Toci Attitude Pyrouette al suo esordio con il primo grado si aggiudica il 2º posto nella C120 del sabato ▪ Crystal del Riccio ed Ersina S terza posizione nella C115 del venerdì. 1º posso nella C120 del sabato ▪ Virginia Cotugno e Tarcoon 1º posto al suo esordio nella catB110 della domenica ▪ Giorgia Lombardi ed Etoile 3º posto nella B100 della domenica▪ Flavio de Bellonia su Juweeltje 2º posto nella B90 mista della domenica ▪ Lorenza Lombardi Spartaco 1º L70 e L80 del venerdì▪ Camilla Neri Tito 1º L60 e L70 del venerdì e 1º nella L70 del sabato

Partecipazione all’Horsis Riviera Resort di San Giovanni in Merignano, 15-18 dicembre.• Per la scuderia Cassandra Equitazione di Campodipietra:

Giovedì

C120 NICCOLÓ Miceli Palladimo su Kenzo 7° classificato su 44 partenti

Venerdì 16/12

LP 70

Sveva Lanza su Quite vanitas

Elena Mogavero su Heritier du Faraud

LB 80 Melissa Tacchio su Quite vanitas

BP 90 Arianna Cocca su Boreal de Cimes

Sabato

LP 80 Elena Mogavero su Heritier du Faraud

Sveva Lanza su Quite vanitas

BP90 Melissa Tacchio su Quite vanitas

Domenica

LP 80 Elena Mogavero su Heritier du faraud

Sveva Lanza su Quite vanitas

BP 90 Melissa Tacchio su Quite vanitas

C125 Best riders 5° classificato su 57 partenti• Per la Scuderia del Sole di Isernia

Flavio De Bellonia e Juweeltje vincono la lb80 del venerdì e la b90 della domenica .

Lia Zullo e Barolo, Sara battista Zanzibar si classificano rispettivamente settime e decime nella C 135 di apertura del giovedì su oltre 80 binomi iscritti. A

Ancora Lia Zullo e Barolo sesti classificati nella C 130 della domenica mentre Sara Battista e Wadflee Z 7º posto nella c120 .

Ottimo risultato invece nella staffetta di Natale in maschera dove su 40 squadre iscritte la squadra composta da Sara Battista Wadflee Z e Lia Zullo Barolo denominata “Il Molise esiste come Babbo Natale” si classifica al terzo posto chiudendo così l’anno agonistico nel migliore dei modi.