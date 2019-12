Un anno con il sito archeologico di Pietrabbondante

Il Teatro sannitico sarà il soggetto del calendario 2020 della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali

CAMPOBASSO. Sarà presentato domani, giovedì 12 dicembre, alle 18, al Circolo Sannitico di Campobasso, il calendario 2020 “Sito Archeologico di Pietrabbondante”, della Società italiana per la protezione dei beni culturali (Sipbc) Onlus Molise. A presentare l’evento, inserito nel calendario degli appuntamenti del mese di dicembre organizzato dall’amministrazione comunale di Campobasso, ci sarà Gabriella Di Rocco, vice presidente della Sipbc Molise.

Il calendario della Società italiana per la protezione dei beni culturali sezione Molise, giunge così alla sua sesta edizione ed è questa volta completamente dedicato al sito archeologico di Pietrabbondante. La Società italiana per la protezione dei beni culturali ha tra i suoi obiettivi proprio quello di adottare tutte le iniziative possibili per sensibilizzare l’opinione pubblica nella tutela del patrimonio dell’Umanità per evitarne il depauperamento ed il degrado ed assicurarne il trasferimento, integro, alle future generazioni. Fa parte, insieme ad altre Società Europee, della Lega Internazionale per la Protezione dei Culturali, con lo scopo di indirizzare lo sforzo di tutti verso comuni obiettivi. Dal 2010 è associata all’Icomos, Ong internazionale dedita alla conservazione dei monumenti e dei siti del mondo.

Da ricordare, tra le occasioni culturali offerte dal calendario natalizio cittadino, anche la mostra di icone sacre “La scrittura dello Spirito” allestita nella chiesa di San Bartolomeo e che resterà aperta fino al 15 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 e le mostre dei presepi di Giovanni Teberino, al Museo dei Misteri, e di Antonio Guarino a Via Carducci, entrambe visitabili fino al 6 gennaio. Invece, l’accensione dell’albero di Natale in piazza, avverrà venerdì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, alle 17 in occasione dell’appuntamento di “Natale sotto l’albero”.