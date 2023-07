Un americano per il Campobasso: benvenuto Abdallah

Il Campobasso Football Club comunica di aver raggiunto un accordo con il giovane esterno americano Abdallah Soulemana.

Nato nel 2004, Soulemana cresce calcisticamente nel Two Bridges FC, uno dei settori giovanili più competitivi di tutta New York. Con il club newyorkese Soulemana collezione negli anni anche diversi prestigiosi trofei contro varie giovanili della MLS.

Dunque l’arrivo a Campobasso nel Gennaio 2023. Con i lupi Soulemana si è allenato per tutta la seconda parte della scorsa stagione.

Queste le prime parole del giocatore americano: “Venendo da New York, ho sempre sognato di giocare per un club europeo con una tradizione e con dei tifosi appassionati come questi. Per me è un onore indossare questa maglia. Sicuramente darò tutto quello che ho per i miei compagni, l’allenatore e per tutta la piazza”.

Benvenuto Abdallah e in bocca al lupo!