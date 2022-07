Un altro successo per la scuola Schweitzer con: “Termoli, the beauty beyond the pandemic”

Per la quinta edizione del Concorso “Io Promuovo il mio Paese”, indetto dalla Azienda Autonoma del Turismo Termoli- Regione Molise, le classi4^C e 4^D della Scuola Primaria– I.C. Schweitzer- sono risultate prime classificate nella sezione video con la seguente motivazione: “Per aver mostrato e raccontato il lato migliore della rinascita post pandemia, disegnando la bellezza dei luoghi, spronando i turisti e i residenti alla resilienza ed alla riscoperta dei valori, delle tradizioni e della vita, racchiuse in un video in grado di arrivare ad un ampio pubblico”.

La cerimonia di premiazione si terrà nel corso delle manifestazioni in onore della ‘Giornata Mondiale del Turismo’ fissate per il 26 e 27 settembre 2022.Il video, realizzato in lingua inglese per una maggiore disseminazione internazionale, arricchito dagli splendidi disegni dei nostri alunni e accompagnato da una potente colonna sonora, è meritevole dei complimenti di tutta la scuola. Un ringraziamento speciale ai docenti delle classi, in primis al maestro Luigi Pizzi, e ai piccoli-grandi artisti delle classi 4^C e 4^D che hanno ben rappresentato le attrattive della nostra città e la voglia di ricominciare a vivere.