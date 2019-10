Un altro incidente danneggia il murale dell’auditorium

Denunciato un giovane poco più che 20enne. L’impatto attutito dai vasi installati dall’amministrazione

ISERNIA. Di nuovo danneggiato il murale dell’auditorium. La notte scorsa – tra sabato e domenica – un giovane, alla guida di una Fiat, giunto alla fine di via Giovanni XXIII ha tirato dritto, finendo la sua corsa contro i vasi posti a protezione dell’opera d’arte realizzata pochi mesi da Alaniz. Nell’impatto il grosso vaso si è rovesciato provocando una profonda anche se circoscritta abrasione lungo il muro. L’autore del danneggiamento è stato prontamente fermato e denunciato dalla Polizia Stradale, giunta sul posto per i rilievi del caso. L’episodio esattamente un anno dopo (il 29 ottobre 2018) che un altro giovane aveva letteralmente sfondato il muro dove c’era un altro murale sempre realizzato da Alaniz e dedicato, così come questo, a Stefania Cancelliere, l’isernina 39enne vittima nel 2012 di un femminicidio. In quell’occasione il 24enne della provincia, responsabile dell’incidente, era fuggito via per poi essere rintracciato nei giorni successivi all’episodio.

Questa volta l’opera è stata in parte protetta dai vasi posizionati dinanzi al dipinto dall’amministrazione comunale che hanno attutito il colpo. Ma l’opera ha subito comunque dei danni.