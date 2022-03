Un aiuto per il popolo ucraino: la raccolta di beni a Campobasso

Questo pomeriggio, martedì 1 marzo, dalle 16 ale 19 davanti al Decathlon

Un aiuto concreto per la popolazione ucraina: è quanto si sta organizzando a Campobasso grazie all’iniziativa “Ukraine in our hearts”.

Una raccolta di beni di prima necessità che verrà trasportata in un punto autorizzato dove verrà successivamente spedita in Ucraina.

Il punto di raccolta sarà nella zona industriale di Campobasso davanti al Decathlon. L’orario di consegna, nella giornata di oggi, martedì 1 marzo, è previsto dalle ore 16, 00 alle ore 19,00. Per qualsiasi delucidazione è possibile contattare le seguenti persone: Elena 3315819779; Rachele 3394366926; Valeria 3890219704.

Di seguito l’elenco di tutto ciò che in questo momento può essere utile al popolo ucraino.

Generi Alimentari (quantità richiesta illimitata)

1. Biscotti

2. Genere Alimentare di lunga conservazione

3. Barrette di cioccolata

4. Barrette proteiche/energetiche

5. Pasta

6. Riso

7. Alimenti in scatola

8. frutta secca

9. cibo preconfezionato istantaneo

Materiale per i civili e i bambini (quantità richiesta illimitata)

1. Cuscini;

2. Coperte;

3. sacchi a pelo;

4. Materassini da campeggio

5. Biancheria da letto;

6. Posate e piatti monouso;

7. Thermos;

8. Set di attrezzi/ utensili per lavori-10;

9. Fiammiferi;

10. Accendini;

11. Kit di pronto soccorso;

12. Generatore aria calda;

13. Walkie-talkie;

14. Attrezzi/utensili elettrici;

15. Torce;

16. Generatori di corrente;

17. Materassini sportivi alti 5-8cm;

18. Taniche/serbatoi di gas 100;

19. Estintori;

20. Kit gas da campeggio;

21. Set per il campeggio (tende/ thermobox/ tavolo e sedie pieghevoli);

22. Compresse per la purificazione dell’acqua.

23. Coperte termiche

24. Abbigliamento, scarpe uomo, donna, bambini

25. piatti e posate di plastica

26. prodotti per l’igiene

27. Generatori

28. Tende da campeggio

29. Dispositivi per riscaldamento delle tende da campeggio

30. Asciugamani

31. stufe