Un adolescente su due è vaccinato, Molise secondo solo alla Puglia

Secondo i dati della Fondazione ‘Gimbe’ nella fascia d’età 5-11 anni il 42,4% ha completato il ciclo

Se per un verso la curva dei contagi, così come riportano oramai da qualche giorno i media a livello nazionale, è in ripresa, dall’altro la stragrande maggioranza dei nuovi positivi ‘si libera’ del Covid con una settimana a casa, un po’ di raffreddore, mal di testa (in alcuni casi) e al massimo qualche linea di febbre.

Almeno una parte del merito è da ricondurre ad i vaccini, ribadiamo almeno in parte. E non temiamo di essere smentiti.

Ma qual è la situazione in Molise? Parliamo della percentuale di popolazione vaccinata.

I datti presenti sul sito della Fondazione Gimbe ‘promuovono’ la piccola regione.

Ad aver completato il ciclo vaccinale è l’85,3% della popolazione, il 2,5% invece ha appena ricevuto la prima.

Il Molise è virtuoso (solo la Puglia ha fatto meglio) sul fronte del over cinquanta: solo il 2,5 per cento ha deciso di non vaccinarsi, un numero davvero esiguo anche a fronte del 9% registrato in Valle d’Aosta.

Fanno sorridere anche i numeri relativi alla fascia d’età 5-11 anni, qui il 42,4 per cento ha completato il ciclo, anche in questo caso solo la Puglia ci precede. Ciò vuol che quasi un adolescente su due è coperto.