Un 30 aprile “diverso” senza la Carrese. L’intervista al sindaco Di Matteo

REDAZIONE

Questa sarebbe dovuta essere la prima Carrese nei panni di sindaco per Giovanni Di Matteo. Il primo cittadino di San Martino in Pensilis oggi, 30 aprile, non può fare altro che abbracciare simbolicamente la sua comunità e onorare il patrono San Leo. «L’attenzione è puntata all’emergenza sanitaria. C’è una sensazione di tristezza ma è nei momenti come questo che emerge ancor di più il profondo legame, che ci lega a questa tradizione». In alto l’intervista telefonica al sindaco Giovanni Di Matteo.