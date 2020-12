Umberto Colalillo, la morte di un amico. Il ricordo del giornalista

Una vita spesa tra l’Università di Napoli, il tuo trampolino accademico, e quella di Campobasso, dove avesti ben due prestigiose Cattedre. E al Consiglio di Stato e nei Tribunali amministrativi di mezza Italia. Eri abituato a vincere, e vincevi. La tua abilità giuridica era proverbiale, gli avversari ti temevano. Eri un leone per nascita e lo sei stato nella vita, nelle aule giudiziarie, ma eri soprattutto un vero amico. Ti ricordo giovane assistente, ma già consigliere giuridico di politici nazionali, che sapevano di avere in te una carta vincente. Con i tuoi ricordi in punta di fine diritto, cambiasti la storia politica di questa Regione. Ma più valeva la tua bonomia, la tua innata signorilità, nonostante l’apparenza semplice. Non amavi i vestiti firmati né le auto di lusso, che ti saresti potuto ben permettere. Amavi la sostanza, il fine, lo scopo, le battute rapide e fulminanti. Ti piacevano gli amici, e ho avuto l’onore e soprattutto il piacere di esserti amico per mezzo secolo di vita comune. La tua villa di Macchia era il piacevole punto d’incontro nelle belle serate d’estate, cene allegre, forse felici, di un tempo che fu. La tua casa di Isernia, con Raffaelina, nei veglioni di San Silvestro e in mille altre occasioni era sempre aperta, eri l’ospitalità in persona. Dove tu esercitavi le tue migliori virtù, la simpatia e l’amicizia personificata. Il mondo forense è in lutto, lasci una grande eredità di conoscenza e dottrina. Ma soprattutto un’eredità di amicizie vere. Non diventasti sindaco di Isernia per squallidi giochi della politica, e Isernia perse un’occasione. Un lontano giorno, diventai tuo padrino perché scegliesti me alla tua cresima. Ma, forse, non c’era bisogno di quel legame, eravamo già amici fraterni. Con la tua scomparsa, il Molise perde un personaggio, una personalità, un amico. Sei un pezzo della nostra storia, Umberto. Indimenticabile, unico, insostituibile.

Agostino Rocco