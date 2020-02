«Umanizzare il servizio», arriva il casco refrigerante per la chemioterapia

L’apparecchio sarà utilizzato nell’Uoc di Onocologia del Cardarelli

CAMPOBASSO. Umanizzare il servizio dando veste diversa al reparto aiutando le persone in difficoltà. E’ l’obiettivo dell’impiego del casco refrigerante nei pazienti in trattamento chemioterapico nell’Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, venerdì 21 febbraio, in conferenza stampa con il governatore della Regione Molise, Donato Toma, il direttore della Salute, il commissario dell’Asrem, il garante dei Diritti della persona, il direttore facente funzioni della U.O.C. di Oncologia.