“Umana Commedia”, l’incantevole viaggio con Dante di Poietika: il I Canto con Don Franco

Dall’inferno al paradiso, la vita di tutti i giorni è costellata di momenti difficili e redenzione. 33 esperienze di vita che si incontrano con altrettanti Canti. E’ “Umana Commedia”, l’ultimo sorprendente e incantevole, progetto di Poietika per questo 2021.

“Umana Commedia” è un viaggio con Dante nella sua umanità.

33 canti, 33 esperienze di vita di chi si racconta attraverso la lettura della Divina Commedia. Storie di persone comuni, di chi lotta e soffre, di giovani, imprenditori, personale sanitario.

Un percorso iniziato l’8 aprile e che si concluderà il 15 ottobre in occasione della giornata dedicata a Dante per Poietika 2021.

Raccontarsi attraverso l’opera di Dante Alighieri, un progetto che porterà sul palco del Teatro Savoia 33 testimonianze di vita e altrettante letture dei più importanti canti della Divina Commedia.

Il progetto è in copruduzione con la Fondazione Molise Cultura.

Il il viaggio di “Umana Commedia” è iniziato l’8 aprile con Don Franco, parroco della chiesa di San Paolo di Campobasso.

Don Franco è sceso nel I Canto dell’Inferno in cui Dante si perde nella selva oscura del peccato, come ogni uomo può perdersi nel buio delle proprie ossessioni, paure e cadute. E come Dante ha bisogno di una guida, di un punto di riferimento per uscire dall’oscurità, ognuno di noi ha necessità, nel corso della vita, di trovare un maestro a cui affidarsi per percorrere la strada impervia, che conduce, al fine, a riconoscere l’amore e a rivedere la luce del sole e delle stelle.

Umana Commedia – I Canto, Inferno – Don Franco

