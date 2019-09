Ultraleggero diretto a Termoli precipita nei boschi di Orsogna

Disavventura fortunatamente senza gravi condizioni per una coppia australiana

Erano diretti a Termoli quando all’improvviso l’ultraleggero sul quale si trovavano ha iniziato ad avere problemi, fino a condurli all’atterraggio di emergenza nelle campagne di Orsogna. Momenti di apprensione per una coppia di turisti australiani che erano partiti da Alanno, in provincia di Pescara, in direzione Termoli. Stando a quanto riportato da “Il Messaggero” (da cui è tratta anche la foto del velivolo) l’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 18 di sabato pomeriggio. E’ stato lo stesso conducente del mezzo ad allertare il 118 e l’elisoccorso di Pescara. Dall’altro capo del telefono una voce dall’accento australiano stava chiedendo aiuto dopo un atterraggio di emergenza tra i boschi con precisione nei pressi della Strada Provinciale “La Pescarese”. La coppia, un 51enne originario di Lucera e la moglie, una 48enne del Tonga, erano a bordo del bimotore ad elica ‘Kit Fox’ di proprietà dell’uomo quando, probabilmente a causa di un guasto al motore, si sono trovati in difficoltà e l’ultraleggero ha iniziato a perdere quota. Il velivolo è diventato improvvisamente impossibile da pilotare e comandare. Unica possibilità per i due l’atterraggio di emergenza in mezzo ai boschi, quello che il 51enne ha effettuato intercettando una zona libera dove tentare l’atterraggio di emergenza, poco distante dalle abitazioni. L’impatto con il terreno è stato molto violento tanto che l’ultraleggero ha terminato la sua corsa nel bosco e ne è uscito distrutto. Diverse le ferite riportate dai due coniugi che, però, fortunatamente non sono in pericolo di vita: il 51enne ne è uscito praticamente illeso mentre la moglie ha riportato alcune fratture agli arti. Entrambi sono attualmente ricoverati presso l’ospedale di Pescara ma le loro condizioni non sono gravi. (Foto Messaggero.it)