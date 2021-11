Ultim’ora. Pauroso frontale sulla “Venafrana”. Ferita una donna

Un grave incidente stradale si è verificato due ore fa sulla Statale 85 Venafrana a Macchia d’Isernia. Frenetiche le operazioni di primo soccorso alla persona ferita.

Sul posto sono al lavoro Vigili del fuoco, operatori del 118, Polizia stradale e Carabinieri. Forti rallentamenti alla circolazione per permettere di liberare la carreggiata dai mezzi incidentati: un furgone e un’auto che per il violento impatto frontale è stata sbalzata sul guardrail. Stando alle prime notizie una donna è stata portata in ospedale con traumi agli arti inferiori. Illeso ma sotto choc il conducente del furgone.