Sono ancora in corso (ore 12:30 sabato 4 settembre) gli accertamenti dei Vigili del fuoco di Campobasso intervenuti sulla statale 645 a due chilometri dal centro abitato di Campobasso in direzione Foggia per la segnalazione dell’incendio di una moto. Così come testimoniano le foto il mezzo è stato ritrovato al lato della carreggiata e sono ben visibili i segni del piccolo incendio che ha bruciato la vegetazione circostante. Non si conosce ancora bene la dinamica di questo episodio che comunque è anche all’attenzione della Polizia Municipale di Campobasso, si valuta anche l’ipotesi di un incidente stradale. Sul posto è stato chiamato in ausilio un equipaggio del 118. SEGUONO AGGIORNAMENTI

Ultim'ora. Moto prende fuoco alle porte di Campobasso (foto)