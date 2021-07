ULTIM’ORA. Incendio alle porte di S. Martino. Evacuate 100 persone (video)

Un vasto incendio sta interessando in questo momento (ore 16:30 13 luglio) un’area a ridosso del centro abitato di San Martino in Pensilis. Sul posto si stanno recando diversi equipaggi dei Vigili del fuoco di Campobasso e Termoli oltre a due Canadair. Stando alle prime informazioni che circolano una ventina di persone sono state evacuate dalle abitazioni ed in una casa famiglia. Sul fronte degli incendi si registrano altri vasti roghi anche nei territori di Portocannone e Gildone. SEGUONO AGGIORNAMENTI

AGGIORNAMENTI ORE 17,00:

Sono oltre 100 al momento le persone evacuate a seguito del maxi incendio che si è sviluppato sul versante sud-ovest di San Martino lungo la strada che conduce a Ururi. Stando a quanto affermato dal sindaco Giovanni Di Matteo, oltre agli ospiti della casa famiglia per anziani, circa una ventina anche altre abitazioni sono state evacuate per un totale di quasi 100 persone. Si attende l’arrivo sul posto dei Canadair e degli elicotteri. Le fiamme si sono sviluppate fuori dal centro abitato a partire da alcune sterpaglie e poi alimentate dal forte vento sono arrivate in un attimo in paese. Le persone raccontano di colonne di fumo e cenere che sta entrando nelle abitazioni.