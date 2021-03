ULTIM’ORA. Due scosse di terremoto in Adriatico, una avvertita anche in tutto il Molise (video)

Alle 14.47 di oggi 27 marzo, la terra ha tremato e la scossa è stata chiaramente avvertita anche nel centro abitato di Termoli, ma in tutto il Molise, compreso il capoluogo di regione, Campobasso. Stando ai dati diramati dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia sono state due le scosse al largo dell’Adriatico a nord del Gargano. La prima alle 14.47 magnitudo 5.6 a 5 chilometri di profondità. Una seconda scossa di minore intensità alle 15.01 (magnitudo 4.1) a 10 chilometri di profondità. Non si registrano danni a persone o cose ma la scossa più forte è stata chiaramente avvertita in tutto il Molise ma anche nelle regioni limitrofe. Emblematico il video che ci ha inviato un lettore dove si vede chiaramente dondolare un lampadario.