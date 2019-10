Ultim’ora: due ragazzi in overdose in centro città

Tempestivo l’intervento dei sanitari

CAMPOBASSO. Due persone, pare già note alle forze dell’ordine come assuntori di droga, pochi istanti fa (ore 12.00 di oggi, mercoledì 30 ottobre) sono state portate in codice rosso al Cardarelli. Pare che ad aver provocato il malore sia stata una overdose: i due si trovavano nei pressi di Piazza della Repubblica, in pieno centro nel capoluogo di regione, quando si sono sentiti male. Le loro condizioni si sono aggravate con il trascorrere dei minuti. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. I volontari del 118 dopo le prime necessarie cure del caso hanno provveduto a trasportare le due persone in ospedale. I due non sarebbero in pericolo di vita.