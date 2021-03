ULTIM’ORA. Droga, arresti e perquisizioni in Basso Molise

Un’operazione antidroga è in corso a San Martino in Pensilis ad opera dei Carabinieri che avrebbero eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare a carico di persone legate allo spaccio di stupefacenti. Al momento non si conoscono particolari precisi, sembra certo che al blitz abbiano preso parte unita cinofile in ausilio alle perquisizioni domiciliari. Avvistato un elicottero dell’Arma dei Carabinieri sorvolare i cieli Bassomolisani. Ulteriori dettagli verranno resi noti a breve dai vertici provinciali dei Carabinieri.