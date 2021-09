Ultim’ora. Donna scippata in pieno centro storico a Campobasso

Carabinieri e Polizia sono a caccia di un balordo che, nel tardo pomeriggio di oggi 18 settembre, verso le 17,30 si è reso responsabile di un furto con strappo (uno scippo praticamente) ai danni di una donna che stava camminando nel centro storico di Campobasso in zona via Marconi. Le forze dell’ordine hanno già iniziato ad ascoltare alcuni testimoni di questo episodio grave per una città come Campobasso e già stanno visionando i frammenti dei filmati di alcune videocamere di sorveglianza che sono posizionate in prossimità del luogo dove è avvenuto lo scippo. (SEGUONO AGGIORNAMENTI)