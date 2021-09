Ultim’ora – Bosco in fiamme nelle campagne di Montorio nei Frentani

Un grosso incendio sta interessando dalle 16,00 di oggi 14 settembre una vasta area boschiva nelle campagne di Montorio nei Frentani in provincia di Campobasso. Operatori del Nucleo Antincendi Boschivi di Casacalenda e diversi equipaggi dei Vigili del fuoco del capoluogo stanno facendo di tutto per arginare il fronte del fuoco. Non si esclude la richiesta di intervento di un canadair considerata l’asperità del territorio. Questa appena trascorsa verrà ricordata come una delle estati più funeste relativamente agli incendi che, purtroppo, molto spesso hanno avuto un’origine dolosa. (SEGUONO AGGIORNAMENTI)

