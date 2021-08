ULTIM’ORA. Bifernina chiusa al traffico per grosso incendio al bivio di S. Martino

Non c’è tregua sul fronte degli incendi e di ora in ora si prospettano nuove emergenze in Molise. L’ultima in ordine di tempo è quella che si sta verificando ora (17:00) sulla Statale Bifernina all’altezza dello svincolo per San Martino in Pensilis. Vigili del fuoco, Operai Forestali AIB e personale Anas stanno cercando di domare un rogo per il quale è stato necessario chiudere l’importante arteria stradale di fondamentale importanza. Al momento il traffico viene deviato sulla statale 87 “Sannitica”

SEGUONO AGGIORNAMENTI