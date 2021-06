Ultimo giorno di vaccini all’Unimol che è stato il primo centro del Molise. Florenzano “Abbiamo potenziato gli altri poli”

Ultimo giorno di vaccinazioni presso il centro dell’Unimol a Campobasso. Una struttura che ha fornito un enorme supporto all’Asrem, alla Regione Molise, ma soprattutto ai cittadini molisani. In poco più di quattro mesi presso il centro dell’Ateneo molisano sono state effettuate 37mila dosi di vaccino. Numeri che piazzano l’Unimol al primo posto tra i centri vaccinali del Molise. Una media di oltre 800 dosi al giorno, grazie ad un’organizzazione perfetta che è stata di esempio anche per le altre strutture. Consensi unanimi grazie alla professionalità di medici e dipendenti dell’Unimol che si sono spesi per una causa fondamentale. Ora, però, l’Unimol tornerà al suo lavoro e ai suoi impegni, sperando che l’assenza del centro vaccinale di Vazzieri non si faccia sentire troppo. L’Asrem è corsa ai ripari, o almeno si sta cercando di organizzarsi. “Abbiamo rafforzato gli altri punti vaccinali – ha commentato il dg Oreste Florenzano da noi interpellato – e garantiremo le seconde dosi senza ritardi. I cittadini saranno avvisati tramite un sms con le indicazioni relative al giorno e al punto vaccinale in cui dovranno recarsi.”

Cardarelli e Cittadella dell’Economia riusciranno a smaltire anche le 800 dosi che faceva l’Unimol? “Non solo questi due di Campobasso, ma entreranno in gioco anche altri poli – ha concluso Florenzano – a seconda delle residenze.”