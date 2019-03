Ultimi posti per assistere a “Les Contes d’Hoffman” al San Carlo

REDAZIONE

C’è ancora qualche disponibilità di posti, fanno sapere gli organizzatori, per assistere il prossimo 23 marzo

al Teatro San Carlo di Napoli all’opera fantastica in cinque atti “Les Contes d’Hoffman”, dal libretto di Jules

Barbier tratto dalla piece scritta nel 1851 assieme a Michel Carré. L’opera vede tra gl’interpreti anche il

mezzosoprano venafrano Laura Verrecchia. Il programma della giornata, dal costo di 70 euro (viaggio più

spettacolo) : h 16,00 partenza in pullman dal piazzale della stazione ferroviaria di Venafro, h 17,00 arrivo a

Napoli e passeggiata libera nel capoluogo partenopeo, h 19,00 ingresso al San Carlo, al termine rientro in

pullman a Venafro. Gl’interessati possono contattare il 392/1896420 (Pasquale).