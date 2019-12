Ultimi fiocchi di neve in regione, per la fine dell’anno torna il sole

Ancora una spolverata su Campobasso dove, però, non si registrano problemi alla circolazione

Ancora una spolverata di neve a Campobasso. La città si è svegliata coperta da una sottile coltre bianca che, però, non sta creando fortunatamente problemi alla circolazione dei mezzi. Si tratta del colpo di coda di questa perturbazione che su tutto il Molise ha portato un drastico abbassamento delle temperature e la comparsa della prima neve importante sia a Capracotta che a Campitello Matese. Minore densità a Campobasso dove pure era stata annunciata mentre il basso Molise continua ad essere sferzato dal vento e dal freddo nonostante il sole decisamente invernale non riesca a far risalire le temperature. L’ondata di maltempo, però, dovrebbe terminare nella giornata di oggi. Da domani, 31 dicembre, il tempo dovrebbe essere in miglioramento. Stando a quanto riportato dal sito MeteoInMolise, infatti, il sole dovrebbe tornare a splendere su tutta la regione.